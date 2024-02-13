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Зеленський відзначив 344 воїнів державними нагородами

На сайті Президента оприлюдено два відповідних укази

Зеленський відзначив 344 воїнів державними нагородами
Орден Богдана Хмельницького

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази щодо нагородження військовослужбовців. Згідно з документами, оприлюдненими на сайті Глави держави, ордени та медалі отримали 344 воїни, з яких 189 - посмертно.

Оборонці України відзначені "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку".

Військові удостоєні орденів Богдана Хмельницького та Данила Галицького, ордену "За мужність", а також медалей "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" й "За врятоване життя".

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