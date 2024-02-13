Зеленський відзначив 344 воїнів державними нагородами

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази щодо нагородження військовослужбовців. Згідно з документами, оприлюдненими на сайті Глави держави, ордени та медалі отримали 344 воїни, з яких 189 - посмертно.
Оборонці України відзначені "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку".
Військові удостоєні орденів Богдана Хмельницького та Данила Галицького, ордену "За мужність", а також медалей "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" й "За врятоване життя".
- 9 лютого Президент України особисто провів вручення державних нагород. Зокрема звання Герой України було присвоєно колишньому Головнокомандувачу Збройних Сил Валерію Залужному та чинному очільнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову.
- У понеділок відбулося перше засідання Ставки Верховного Головнокомандувача в оновленому складі.