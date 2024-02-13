Зеленський відзначив 344 воїнів державними нагородами

На сайті Президента оприлюдено два відповідних укази

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази щодо нагородження військовослужбовців. Згідно з документами, оприлюдненими на сайті Глави держави, ордени та медалі отримали 344 воїни, з яких 189 - посмертно.

Оборонці України відзначені "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку".

Військові удостоєні орденів Богдана Хмельницького та Данила Галицького, ордену "За мужність", а також медалей "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" й "За врятоване життя".