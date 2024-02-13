Японія передала Україні "броню" для об'єктів інфраструктури

Уряд Японії оголосив про передачу Україні 1800 габіонів - конструкцій, які мають захищати об'єкти інфраструктури. 320 з них вже надійшли до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, повідомило відомство на своїй сторінці у Facebook.
У церемонії передачі габіонів взяли участь заступниця міністра інфраструктури Олександра Азархіна, Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда та заступник головного представника Японського агентства міжнародного співтовариства в Україні Сатоші Сугімото.
"Завдяки допомозі уряду Японії ми отримали додаткові спроможності пасивного захисту важливих інфраструктурних об'єктів", - зазначила у промові Олександра Азархіна.
Габіони будуть використані в першу чергу для захисту газотранспортних споруд у прифротнових регіонах України.
- Японія оголосила про виділення Україні понад 100 мільйонів доларів, які будуть використані для повоєнної відбудови країни.
- Раніше до державного бюджету України надійшло ще 390 мільйонів доларів від японського уряду, спрямованих на соціальний захист та відновлення сільського господарства.