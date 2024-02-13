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Японія передала Україні "броню" для об'єктів інфраструктури

320 захисних об'єктів із 1800, про які домовилися із японською стороною, вже передано Мінрозвитку

Японія передала Україні "броню" для об'єктів інфраструктури
Церемонія передачі захисних об'єктів Україні
Фото: Facebook Мінрозвитку

Уряд Японії оголосив про передачу Україні 1800 габіонів - конструкцій, які мають захищати об'єкти інфраструктури. 320 з них вже надійшли до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, повідомило відомство на своїй сторінці у Facebook.

У церемонії передачі габіонів взяли участь заступниця міністра інфраструктури Олександра Азархіна, Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда та заступник головного представника Японського агентства міжнародного співтовариства в Україні Сатоші Сугімото.

"Завдяки допомозі уряду Японії ми отримали додаткові спроможності пасивного захисту важливих інфраструктурних об'єктів", - зазначила у промові Олександра Азархіна.

Габіони будуть використані в першу чергу для захисту газотранспортних споруд у прифротнових регіонах України.

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