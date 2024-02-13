Японія передала Україні "броню" для об'єктів інфраструктури

320 захисних об'єктів із 1800, про які домовилися із японською стороною, вже передано Мінрозвитку

Уряд Японії оголосив про передачу Україні 1800 габіонів - конструкцій, які мають захищати об'єкти інфраструктури. 320 з них вже надійшли до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, повідомило відомство на своїй сторінці у Facebook.

У церемонії передачі габіонів взяли участь заступниця міністра інфраструктури Олександра Азархіна, Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда та заступник головного представника Японського агентства міжнародного співтовариства в Україні Сатоші Сугімото.

"Завдяки допомозі уряду Японії ми отримали додаткові спроможності пасивного захисту важливих інфраструктурних об'єктів", - зазначила у промові Олександра Азархіна.

Габіони будуть використані в першу чергу для захисту газотранспортних споруд у прифротнових регіонах України.