Український держбюджет отримав $390 млн від Японії

Фінансова допомога складається із двох частин - грантової і позики.

До державного бюджету України надійшло $390 млн від Японії в рамках проєктів Світового банку, спрямованих на соціальний захист і відновлення сільського господарства.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Цього місяця фінансова допомога від Токіо складається із двох частин:

грантової у розмірі $89,8 млн в межах проєкту “Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України” (ARISE) позика обсягом $300 млн в межах проєкту “Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності” (INSPIRE).