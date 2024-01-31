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Український держбюджет отримав $390 млн від Японії

Фінансова допомога складається із двох частин - грантової і позики.

Український держбюджет отримав $390 млн від Японії
Фото: dpsu.gov.ua

До державного бюджету України надійшло $390 млн від Японії в рамках проєктів Світового банку, спрямованих на соціальний захист і відновлення сільського господарства. 

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Цього місяця фінансова допомога від Токіо складається із двох частин:

грантової у розмірі $89,8 млн в межах проєкту “Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України” (ARISE) позика обсягом $300 млн в межах проєкту “Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності” (INSPIRE). 

  • Цього місяця стало відомо, що Японія внесе 37 млн доларів у трастовий фонд НАТО на системи виявлення дронів в Україні.
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