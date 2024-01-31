Український держбюджет отримав $390 млн від Японії

До державного бюджету України надійшло $390 млн від Японії в рамках проєктів Світового банку, спрямованих на соціальний захист і відновлення сільського господарства.
Про це повідомило Міністерство фінансів України.
Цього місяця фінансова допомога від Токіо складається із двох частин:
грантової у розмірі $89,8 млн в межах проєкту “Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України” (ARISE) позика обсягом $300 млн в межах проєкту “Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності” (INSPIRE).
- Цього місяця стало відомо, що Японія внесе 37 млн доларів у трастовий фонд НАТО на системи виявлення дронів в Україні.