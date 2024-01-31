Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
​У Києві затримали агента ФСБ, який шпигував за Третьою штурмовою бригадою та хотів влаштуватися на оборонний завод
​У Києві затримали агента ФСБ, який шпигував за Третьою штурмовою бригадою та хотів влаштуватися на оборонний завод
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
Звільнення після 36 місяців служби, скасування строкової служби, призовний вік з 25 років, – законопроєкт про мобілізацію
Звільнення після 36 місяців служби, скасування строкової служби, призовний вік з 25 років, – законопроєкт про мобілізацію
Королівська практичність. Великобританія оголосила черговий етап фінансування Cил оборони України
Королівська практичність. Великобританія оголосила черговий етап фінансування Cил оборони України
Україна повернула додому 207 полонених
Україна повернула додому 207 полонених
ГоловнаСвіт

П'ять держав із шести запрошених підтвердили приєднання до БРІКС

Вони отримали запрошення на саміті в Йоганнесбурзі в серпні 2023 року.

П'ять держав із шести запрошених підтвердили приєднання до БРІКС
Президент Китаю Сі Цзіньпін вітає лідерів країн Африки в останній день саміту БРІКС у Йоганнесбурзі, Південна Африка, 24 серпня
Фото: EPA/UPG

Єгипет, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати підтвердили, що приєднуються до блоку БРІКС після отримання запрошення минулого року.

Про це повідомила міністр закордонних справ ПАР Наледі Пандор, передає Reuters.

Ці держави, а також Аргентина отримали запрошення на саміті в Йоганнесбурзі в серпні 2023 року. До БРІКС входять Бразилія, Росія, Китай, Індія та Південна Африка. Члени блоку кажуть, що цей крок допоможе змінити світовий лад, який вони вважають застарілим.

  • Аргентина відмовилася приєднатися до блоку. Наприкінці минулого місяця президент Хав'єр Мілей відхилив запрошення стати членом БРІКС.
  • На початку січня свій намір приєднатися до БРІКС висловила Саудівська Аравія. Міністр закордонних справ країни принц Файсал бін Фархан Аль Сауд заявив, що блок є "вигідним і важливим каналом" для зміцнення економічної співпраці.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies