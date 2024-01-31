П'ять держав із шести запрошених підтвердили приєднання до БРІКС

Вони отримали запрошення на саміті в Йоганнесбурзі в серпні 2023 року.

Президент Китаю Сі Цзіньпін вітає лідерів країн Африки в останній день саміту БРІКС у Йоганнесбурзі, Південна Африка, 24 серпня

Єгипет, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати підтвердили, що приєднуються до блоку БРІКС після отримання запрошення минулого року.

Про це повідомила міністр закордонних справ ПАР Наледі Пандор, передає Reuters.

Ці держави, а також Аргентина отримали запрошення на саміті в Йоганнесбурзі в серпні 2023 року. До БРІКС входять Бразилія, Росія, Китай, Індія та Південна Африка. Члени блоку кажуть, що цей крок допоможе змінити світовий лад, який вони вважають застарілим.