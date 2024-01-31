П'ять держав із шести запрошених підтвердили приєднання до БРІКС

Єгипет, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати підтвердили, що приєднуються до блоку БРІКС після отримання запрошення минулого року.
Про це повідомила міністр закордонних справ ПАР Наледі Пандор, передає Reuters.
Ці держави, а також Аргентина отримали запрошення на саміті в Йоганнесбурзі в серпні 2023 року. До БРІКС входять Бразилія, Росія, Китай, Індія та Південна Африка. Члени блоку кажуть, що цей крок допоможе змінити світовий лад, який вони вважають застарілим.
- Аргентина відмовилася приєднатися до блоку. Наприкінці минулого місяця президент Хав'єр Мілей відхилив запрошення стати членом БРІКС.
- На початку січня свій намір приєднатися до БРІКС висловила Саудівська Аравія. Міністр закордонних справ країни принц Файсал бін Фархан Аль Сауд заявив, що блок є "вигідним і важливим каналом" для зміцнення економічної співпраці.