Саудівська Аравія пів року готувалася відмовитися від наміру збільшити видобуток нафти

Ер-Ріяд вважає, що величезних резервних потужностей достатньо для постачання ринків під час криз та подальших інвестицій у нові родовища.

Відмова Саудівської Аравії від своїх амбіцій щодо розширення видобутку нафти готувалась як мінімум шість місяців, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Ер-Ріяд дійшов висновку, що величезних резервних потужностей достатньо для постачання ринків під час криз та подальших інвестицій у нові родовища.

Напередодні міністерство енергетики Саудівської Аравії наказало зупинити розробку планів щодо збільшення максимальної стійкої потужності до 13 мільйонів барелів на добу, повернувшись до попереднього цільового показника.

Королівство, що є найбільшим у світі експортером нафти, видобуває близько 9 мільйонів барелів на добу. Вільні потужності становлять близько 3 мільйонів барелів на добу. Відмова від збільшення потужностей не є довгостроковою, її можуть скасувати пізніше, повідомили джерела агентства.

Наразі ніша для великої кількості аравійської нафти замала, оскільки зростає постачання сировини із країн, що не входять до ОПЕК, і сповільнюється зростання світового попиту на нафту.