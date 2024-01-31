Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
​У Києві затримали агента ФСБ, який шпигував за Третьою штурмовою бригадою та хотів влаштуватися на оборонний завод
​У Києві затримали агента ФСБ, який шпигував за Третьою штурмовою бригадою та хотів влаштуватися на оборонний завод
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
Звільнення після 36 місяців служби, скасування строкової служби, призовний вік з 25 років, – законопроєкт про мобілізацію
Звільнення після 36 місяців служби, скасування строкової служби, призовний вік з 25 років, – законопроєкт про мобілізацію
Королівська практичність. Великобританія оголосила черговий етап фінансування Cил оборони України
Королівська практичність. Великобританія оголосила черговий етап фінансування Cил оборони України
Україна повернула додому 207 полонених
Україна повернула додому 207 полонених
ГоловнаСвіт

Саудівська Аравія пів року готувалася відмовитися від наміру збільшити видобуток нафти

Ер-Ріяд вважає, що величезних резервних потужностей достатньо для постачання ринків під час криз та подальших інвестицій у нові родовища.

Саудівська Аравія пів року готувалася відмовитися від наміру збільшити видобуток нафти
Сховища Saudi Aramco
Фото: minprom.ua

Відмова Саудівської Аравії від своїх амбіцій щодо розширення видобутку нафти готувалась як мінімум шість місяців, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Ер-Ріяд дійшов висновку, що величезних резервних потужностей достатньо для постачання ринків під час криз та подальших інвестицій у нові родовища.

Напередодні міністерство енергетики Саудівської Аравії наказало зупинити розробку планів щодо збільшення максимальної стійкої потужності до 13 мільйонів барелів на добу, повернувшись до попереднього цільового показника.

Королівство, що є найбільшим у світі експортером нафти, видобуває близько 9 мільйонів барелів на добу. Вільні потужності становлять близько 3 мільйонів барелів на добу. Відмова від збільшення потужностей не є довгостроковою, її можуть скасувати пізніше, повідомили джерела агентства.

Наразі ніша для великої кількості аравійської нафти замала, оскільки зростає постачання сировини із країн, що не входять до ОПЕК, і сповільнюється зростання світового попиту на нафту. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies