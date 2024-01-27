Танкер, який атакували хусити, перевозив російську нафту, – Bloomberg

Танкер компанії "Trafigura", який сьогодні атакували хусити на виході із Червоного моря, перевозив російську нафту.

Про це повідомляє Bloomberg.

Відповідальність за удар взяли на себе єменські повстанці – хусити.

За даними видання, судно перевозило нафту російського походження – продукт, що використовується для виробництва пластмас і бензину. Її придбали за ціною, нижчою за верхню межу, встановлену країнами "Великої сімки", про що повідомив представник компанії "Trafigura".

Судно забрало свій вантаж російського походження шляхом так званої передачі з судна на судно на ділянці акваторії Лаконської затоки на півдні Греції.

Цей район відіграє ключову роль у постачанні російської нафти на світовий ринок, а також в обробці поставок, що не перевищують верхню межу ціни, що також сприяє більш тіньовій торгівлі.

Те, що цим шляхом користується такий гігант як "Trafigura", говорить про те, що світові компанії готові використовувати непрозорі методи для експорту російських енергоресурсів.

Для Росії цей інцидент є неприємним, адже саме через Червоне море відбувається "чорний" експорт російських енергоресурсів до покупців в Азії.

ВМС Великої Британії повідомили, що судно все ще горить і що військові кораблі коаліції прибули на місце події.

Район, у якому стався інцидент, а також південна частина Червоного моря були центром численних нападів на кораблі з боку хуситів протягом останніх тижнів. З середини листопада бойовики майже щодня нападають на судна, що проходять водним шляхом.