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Пекін посилює військовий тиск на Тайвань напередодні американсько-китайських переговорів

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван збирається зустрітися з міністром закордонних справ Китаю Ван І в Таїланді.

Пекін посилює військовий тиск на Тайвань напередодні американсько-китайських переговорів
Фото: EPA/UPG

Китай направив військові літаки та військово-морські кораблі біля Тайваню напередодні переговорів між радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном та главою МЗС Китаю Ван І в Тайвані спрямованими на зниження напруженості між двома країнами, повідомляє Politico.

Згідно з заявою міністерства національної оборони Тайваню, вранці в суботу Народно-визвольна армія Китаю направила більше 30 літаків і шість кораблів. Майже половина цих літаків перетнула середину Тайванської протоки — неофіційного кордону між материком і островом.

Тайванські військові відстежували ситуацію і доручили відповідним силам відреагувати.

Цими вихідними радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зустрінеться з міністром закордонних справ Китаю Ван І в Таїланді, щоб обговорити поточну геополітичну нестабільність, в тому числі атаки підтримуваних Іраном повстанців-хуситів на Близькому Сході.

"Китай має вплив на Тегеран; вони мають вплив в Ірані. І вони мають можливість вести переговори з іранськими лідерами, чого ми не можемо", — заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Також, як очікується, однією з тем переговорів буде і Тайвань.

  • Напередодні речник Міноборони КНР полковник У Цянь заявив, що Тайвань є частиною Китаю і ніколи не буде суверенною державою. 
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