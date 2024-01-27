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США завдали ударів по військовій інфраструктурі хуситів

Сили США завдали удару по протикорабельній ракеті хуситів, яка готувалась до запуску в Червоне море.

США завдали ударів по військовій інфраструктурі хуситів
Фото: EPA/UPG

Сили Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM) у мережі "Х" заявили, що уночі 27 січня завдали удару по протикорабельній ракеті хуситів, яка готувалась до запуску в Червоне море.

У CENTCOM зазначили, що виявили протикорабельну ракету на підконтрольній хуситам території Ємену, яка становила "безпосередню загрозу для торговельних суден і кораблів Військово-морських сил США в регіоні".

Згодом Збройні сили США  завдали удару та знищили ракету в порядку самооборони. 

"Ця дія захистить свободу судноплавства та зробить міжнародні води безпечнішими та надійнішими для США. Морські та торговельні судна", — зазначили в іноземному відомстві.

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