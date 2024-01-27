США завдали ударів по військовій інфраструктурі хуситів

Сили США завдали удару по протикорабельній ракеті хуситів, яка готувалась до запуску в Червоне море.

Сили Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM) у мережі "Х" заявили, що уночі 27 січня завдали удару по протикорабельній ракеті хуситів, яка готувалась до запуску в Червоне море.

У CENTCOM зазначили, що виявили протикорабельну ракету на підконтрольній хуситам території Ємену, яка становила "безпосередню загрозу для торговельних суден і кораблів Військово-морських сил США в регіоні".

Згодом Збройні сили США завдали удару та знищили ракету в порядку самооборони.

"Ця дія захистить свободу судноплавства та зробить міжнародні води безпечнішими та надійнішими для США. Морські та торговельні судна", — зазначили в іноземному відомстві.