США схвалили продаж F-16 для Туреччини

Держдеп США схвалив продаж Туреччині винищувачів F-16 і засобів для їхньої модернізації. Це сталось після ратифікації Туреччиною протоколу про вступ Швеції до НАТО.

Про це інформує Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США, пише "Європейська правда".

Загальна сума угоди становить 23 мільярда доларів. До неї входять придбання 40 нових F-16 у двох модифікаціях і модернізація 79 наявних літаків, а також додаткове обладнання для них.

Ці літаки "забезпечать Туреччину парком модернізованих багатоцільових бойових літаків, які дозволять їй захищати повітряний простір, сприяти місіям НАТО щодо збереження регіональної безпеки та захисту союзників НАТО, а також підтримувати взаємосумісність із силами США й НАТО", — йдеться в повідомленні оборонного відомства.

Голова комітету у закордонних справах Сенату США Бен Кардін, який був одним із найактивніших критиків продажу F-16 Туреччині додав, що попри угоду, в Туреччині існує нагальна потреба покращити ситуацію з дотриманням прав людини.

А також варто покращити співпрацю щодо притягнення Росії до відповідальності за її вторгнення в Україну, і про зниження градусу риторики щодо Близького Сходу.

25 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав рішення турецького парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу.