Канада відновить експорт зброї до Туреччини після схвалення членства Швеції в НАТО, – Reuters

Зокрема, мова йде про деталі, які використовують у турецьких безпілотниках Bayraktar.

Канада і Туреччина досягли угоди про відновлення канадського експорту деталей для безпілотників в обмін на більшу прозорість щодо їх використання.

Угода набуде чинності після того, як Анкара завершить ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО, пише Reuters ізз посиланням на два джерела.

Після 20 місяців затримки Туреччина цього тижня швидко схвалила членство Швеції у НАТО. Протокол про вступ країни схвалив парламент та підписав президент.

Очікується, що Туреччина надішле остаточні документи до Вашингтона вже в п'ятницю, і це дасть змогу негайно скасувати Канадою експортного контролю, який вона запровадила у 2020 році.

Домовленості досягнули на початку січня після місяців переговорів. Сторони погодили, що угода набуде чинності після завершення ратифікації Туреччиною заявки Швеції.

"Канада і Туреччина продовжують відверто обмінюватися думками щодо наших двосторонніх, економічних і торговельних відносин", – сказала речниця МЗС Канади Шарлотта Маклеод.

Вона додала, що хоча експортний контроль наразі залишається чинним, Оттава прагне вирішити питання з Туреччиною, зважаючи на її статус союзника НАТО.

Канада припинила продавати Туреччині технології безпілотників після того, як дійшла висновку, що її оптичне обладнання, встановлене на турецьких безпілотниках, використовувалося Азербайджаном під час бойових дій в Нагірному Карабасі.

Згідно з угодою, Анкара надасть Оттаві інформацію про кінцевих користувачів обладнання канадського виробництва, особливо якщо воно буде реекспортовано до країн, які не є членами НАТО.Зокрема, мова йде про датчики Wescam, які використовуються в турецьких безпілотниках Bayraktar TB2 та інших товарах подвійного призначення та експорті, пов’язаному зі зброєю.