​Пісторіус порадив Європі не дивитись на вибори у США "як кролик на удава", а інвестувати у власну безпеку

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав зосередитися на оборонних проблемах Європи, а не постійно посилатися на вибори президента у США на тлі можливого повернення Дональда Трампа на посаду президента.
Про це він розповів в інтерв'ю Bild.
Пісторіус зазначив, що Європі потрібно більше інвестувати у власну безпеку.
"Я вважаю, що нам, європейцям, добре було б зробити те, що ми мали зробити багато років тому, десять чи двадцять років тому. Більше інвестувати у нашу власну безпеку у Європі. Якщо ми зараз дивимося на американські вибори як кролик на удава, це нам нічим не допоможе! Ми маємо зробити свою домашню роботу", – сказав міністр.
Раніше Пісторіус наголосив, що зараз Росія не здатна напасти на країну НАТО, але це може відбутися через п'ять-вісім років.
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