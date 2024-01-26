​Пісторіус порадив Європі не дивитись на вибори у США "як кролик на удава", а інвестувати у власну безпеку

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав зосередитися на оборонних проблемах Європи, а не постійно посилатися на вибори президента у США на тлі можливого повернення Дональда Трампа на посаду президента.

Про це він розповів в інтерв'ю Bild.

Пісторіус зазначив, що Європі потрібно більше інвестувати у власну безпеку.

"Я вважаю, що нам, європейцям, добре було б зробити те, що ми мали зробити багато років тому, десять чи двадцять років тому. Більше інвестувати у нашу власну безпеку у Європі. Якщо ми зараз дивимося на американські вибори як кролик на удава, це нам нічим не допоможе! Ми маємо зробити свою домашню роботу", – сказав міністр.

Раніше Пісторіус наголосив, що зараз Росія не здатна напасти на країну НАТО, але це може відбутися через п'ять-вісім років.