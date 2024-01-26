Греція відмовилася перевірити причетність двох ексміністрів до наймасштабнішої залізничої аварії у країні

Уряд Греції відхилив заклик європейського прокурора вжити заходів щодо потенційної кримінальної відповідальності двох колишніх міністрів транспорту після смертельної аварії на залізниці минулого року.

Про це пише Politico.

Європейська прокуратура у грудні звинуватила 23 осіб, зокрема 18 чиновників, у злочинах, пов'язаних з виконанням контрактів на віддалене управління дорожнім рухом і системами сигналізації в мережі, що співфінансується ЄС.

Однак у фокусі прокуратури Європейського союзу були дві ще більші цілі: колишні міністри. Прокурорка Попі Папандреу влітку надіслала листа владі Греції про те, що під час розслідування катастрофи “виникли підозри щодо ймовірних кримінальних злочинів, скоєних колишніми членами грецького уряду”.

Ексміністра Крістоса Спірціса підозрюють у порушенні службових обов’язків, а Константіноса Караманліса – у привласненні. Останнього звинуватили у злочині “незаконного привласнення проти фінансових інтересів Європейського Союзу та Грецької держави”. Своїми діями він “заподіяв шкоду на понад 120 000 євро щодо ремонту та модернізації рейкових сигналів і стрілочних переводів”.

Папандреу закликала Афіни вжити дій. Відповідно до грецького законодавства лише парламент може проводити розслідування обвинувачень у неналежній поведінці проти колишніх міністрів. Однак грецький уряд політично “поховав” цю справу, використавши свою парламентську більшість, щоб відмовитися від створення слідчого комітету.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс спочатку заявляв, що трагічний інцидент спричинила “трагічна людська помилка”, але відмовився від такої позиції, після того як його звинуватили в спробі приховати роль уряду.

Прокуратура вважає, що “грецька конституційна примха” − те, що лише парламент може подавати позов проти міністрів − суперечить законодавству ЄС. Прокурори порушили питання про “тупикову ситуацію” із Європейською комісією.

Головна прокурорка Європи Лаура Кодруца Кевеші зазначає, що Єврокомісія має стежити за несумісністю національного законодавства із законодавством ЄС. “Комісія знає про ситуацію, про неї всім відомо, але що вони робитимуть, я не можу коментувати, − сказала вона.

Караманліс подав у відставку після аварії, заявивши, що йде “на знак поваги до пам'яті людей, які загинули так несправедливо”. Ексурядовця знову отримав місце у парламенті у його північному виборчому окрузі в Серрі разом з керівною партією “Нова демократія” на загальнонаціональних виборах у червні. Спірциса, який обіймав посаду міністра транспорту у попередньому уряді, не переобрали.