Нідерланди приєдналися до ІТ-коаліції створеної в рамках групи “Рамштайн”

На засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" до ІТ-коаліції доєдналися Нідерланди. Країна вже зробила внесок у розмірі 10 мільйонів євро.
Про це повідомляє Міноборони.
Крім від Нідерландів, Данія в ході роботи Контактної групи виділила 91 мільйон данських крон (понад 12 мільйонів євро) на кіберзахист України у межах ІТ-коаліції.
Кошти підуть на проєкти з кібербезпеки Збройних сил України та Міністерства оборони України і є важливим внеском у довгострокову підтримку кіберзахисту держави.
"Технології можуть допомогти перетворити позиційну війну на маневрену. ІТ-коаліція покликана забезпечити необхідну цифрову основу для розгортання будь-яких нових технологічних рішень. Я вдячна партнерам, що продовжують підтримувати нас у кожній сфері, а особливо у IT, кіберзахисті та інноваціях", – зазначила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
Ціллю IT-коаліції є підтримка Міністерства оборони України та Збройних Сил України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки. Крім Нідерландів, учасниками ініціативи є ще 11 країн: Україна, Бельгія, Великобританія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург та Японія.
- Данія пожертвувала 91 мільйон данських крон (понад 12 млн євро), які виділять на проєкти з кібербезпеки Збройних сил України та Міністерства оборони України.
- Пожертва здійснюється під егідою очолюваної Естонією та Люксембургом ІТ-коаліції для України, до якої Данія приєдналася разом із низкою інших країн. IT-коаліцію створили у червні минулого року під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.