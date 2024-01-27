Нідерланди приєдналися до ІТ-коаліції створеної в рамках групи “Рамштайн”

Країна вже зробила внесок у розмірі 10 мільйонів євро.

На засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" до ІТ-коаліції доєдналися Нідерланди. Країна вже зробила внесок у розмірі 10 мільйонів євро.

Про це повідомляє Міноборони.

Крім від Нідерландів, Данія в ході роботи Контактної групи виділила 91 мільйон данських крон (понад 12 мільйонів євро) на кіберзахист України у межах ІТ-коаліції.

Кошти підуть на проєкти з кібербезпеки Збройних сил України та Міністерства оборони України і є важливим внеском у довгострокову підтримку кіберзахисту держави.

"Технології можуть допомогти перетворити позиційну війну на маневрену. ІТ-коаліція покликана забезпечити необхідну цифрову основу для розгортання будь-яких нових технологічних рішень. Я вдячна партнерам, що продовжують підтримувати нас у кожній сфері, а особливо у IT, кіберзахисті та інноваціях", – зазначила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Ціллю IT-коаліції є підтримка Міністерства оборони України та Збройних Сил України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки. Крім Нідерландів, учасниками ініціативи є ще 11 країн: Україна, Бельгія, Великобританія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург та Японія.