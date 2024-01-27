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Нідерланди приєдналися до ІТ-коаліції створеної в рамках групи “Рамштайн”

Країна вже зробила внесок у розмірі 10 мільйонів євро. 

Нідерланди приєдналися до ІТ-коаліції створеної в рамках групи “Рамштайн”
Фото: Укрінформ

На засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" до ІТ-коаліції доєдналися Нідерланди. Країна вже зробила внесок у розмірі 10 мільйонів євро. 

Про це повідомляє Міноборони.

Крім від Нідерландів, Данія в ході роботи Контактної групи виділила 91 мільйон данських крон (понад 12 мільйонів євро) на кіберзахист України у межах ІТ-коаліції. 

Кошти підуть на проєкти з кібербезпеки Збройних сил України та Міністерства оборони України і є важливим внеском у довгострокову підтримку кіберзахисту держави.

"Технології можуть допомогти перетворити позиційну війну на маневрену. ІТ-коаліція покликана забезпечити необхідну цифрову основу для розгортання будь-яких нових технологічних рішень. Я вдячна партнерам, що продовжують підтримувати нас у кожній сфері, а особливо у IT, кіберзахисті та інноваціях", –  зазначила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко. 

Ціллю IT-коаліції є підтримка Міністерства оборони України та Збройних Сил України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки. Крім Нідерландів, учасниками ініціативи є ще 11 країн: Україна, Бельгія, Великобританія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург та Японія.

  • Данія пожертвувала 91 мільйон данських крон (понад 12 млн євро), які виділять на проєкти з кібербезпеки Збройних сил України та Міністерства оборони України.
  • Пожертва здійснюється під егідою очолюваної Естонією та Люксембургом ІТ-коаліції для України, до якої Данія приєдналася разом із низкою інших країн. IT-коаліцію створили у червні минулого року під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.
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