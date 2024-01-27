Мешканці штату Колорадо закликали Верховний суд США заборонити Трампу брати участь у праймеріз, — Reuters

Шестеро виборців у Колорадо, які стверджують, що Дональд Трамп не має права знову бути президентом США через його причетність у штурмі Капітолію, звернулися до Верховного суду заборонити йому брати участь у республіканських праймеріз у штаті — пише Reuters.

"Замість того, щоб мирно поступитися владою, Трамп навмисно організував і підбурив натовп до нападу на Капітолій у відчайдушній спробі перешкодити підрахунку голосів виборців, поданих проти нього", — зазначено у позовній заяві до Верховного суду.

Праймеріз Республіканської партії в Колорадо заплановано на 5 березня. Трамп є лідером кандидатів від своєї партії, щоб кинути виклик президенту-демократу Джо Байдену на виборах у США 5 листопада. Колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Гейлі є останнім конкурентом Трампа на номінацію.

Трамп також подав апеляцію до суду штату Мен на рішення вищої посадової особи виборчої комісії цього штату, яке заборонило йому брати участь у праймеріз на підставі 14-ї поправки. Розгляд цієї справи призупинено, поки Верховний суд США не винесе рішення у справі Колорадо.

Позивачами є четверо виборців-республіканців і двоє позафракційних виборців, яких підтримує ліберальна наглядова група "Громадяни за відповідальність та етику у Вашингтоні" — подали позов у вересні.

Цей позов є частиною ширших зусиль, спрямованих на виключення Трампа з виборчих бюлетенів штатів відповідно до 14-ї поправки до Конституції, тому остаточне рішення суддів щодо праймеріз у Колорадо може вплинути на загальний результат цієї кампанії.

Адвокати Трампа стверджували, що на президентів не поширюється "дискваліфікаційне положення" Конституції - розділ 3 14-ї поправки. Це положення забороняє займати державні посади будь-якій посадовій особі Сполучених Штатів, яка дала присягу підтримувати Конституцію, а потім брала участь у повстанні проти неї, або надавала допомогу ворогам.

Захист також стверджує, що він не брав участі в повстанні і Конгрес повинен вирішувати, хто має право балотуватися на посаду президента.

Рішення суду Колорадо стало першим випадком, коли пункт про дискваліфікацію був використаний для того, щоб визнати кандидата в президенти таким, що не відповідає вимогам.