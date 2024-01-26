​Washington Post: сенатори-республіканці змагаються за підтримку України попри позицію Трампа

Дональд Трамп докладає зусиль, щоб заблокувати угоду про кордони та пакет допомоги, оскільки питання боротьби з незаконною міграцією є важливим пунктом його виборчої кампанії.

Республіканці в Сенаті намагаються забезпечити підтримку двопартійної «угоди про кордон», яка передбачає також виділення 60 мільярдів доларів для України попри те, що спротив цій угоді колишнього президента Дональда Трампа ускладнила її ухвалення.

Про це пише The Washington Post.

Республіканці вимагають жорстких змін у міграційній політиці в обмін на схвалення допомоги Україні. Білий дім пішов на компроміс у цьому питанні, проте проти виступив Дональд Трамп, оскільки вирішення проблеми з мігрантами до виборів може вплинути на його шанси знову стати президентом, констатує видання.

Угода про кордон, яку можуть оприлюднити наступного тижня, спрямована на те, щоб ускладнити мігрантам пошук притулку, змінити умовно-дострокове звільнення для мігрантів і створити механізми ефективного закриття кордону. Вона також включає схвалення пакету допомоги для України, Ізраїлю та країн Індо-Тихоокеанського регіону.

За інформацією The Washington Post, Дональд Трамп докладає зусиль, щоб заблокувати угоду, оскільки питання боротьби з незаконною міграцією є важливим пунктом його кампанії.

«Те, над чим зараз працює Сенат, буде безглуздим з точки зору безпеки та закриття кордонів», – заявив Трамп у четвер увечері, додавши, що «єдина надія на захист кордону – це обрання його президентом.

Сенатор Джеймс Ленкфорд, чільний учасник переговорів від Республіканської партії, заявив у четвер, що деякі республіканці вважають угоду поганою для політичного майбутнього Трампа.

«Є деякі люди, які виступають проти законопроекту, ґрунтуючись на проблемі президентської політики, а не на кризі, яка насправді відбувається на кордоні», – зазначив він.

«Я думаю, що кордон є дуже важливим питанням для Дональда Трампа. І той факт, що він не хоче, щоб ми вирішували проблему кордону, тому що він хоче звинуватити Байдена в цьому, справді жахливий», – сказав сенатор-республіканець Мітт Ромні.

Учасники переговорів сказали, що наступні кілька днів будуть критичними для майбутнього угоди.

«Я думаю, що конференція Республіканської партії ухвалить рішення протягом наступних 24 годин щодо того, чи хочуть вони справді щось зробити, чи хочуть залишити кордон у безладі з політичних причин, – сказав сенатор Кріс Мерфі, учасник переговорів від Демократичної партії. – Якщо республіканці зірвуть угоду, Володимир Путін виграє війну, і Європа опиниться під загрозою».

Ситуацію з угодою ускладнило також рішення губернатора штату Техас Грега Еббота встановити колючий дріт на кордоні з Мексикою, попри заперечення Білого дому. Адміністрація президента США стверджує, що огорожі заважають федеральному прикордонному патрулю затримувати мігрантів та надавати їм допомогу в разі необхідності, як цього вимагає закон.

22 січня Верховний суд США постановив, що дротяні огородження треба прибрати, але Національна гвардія штату у відповідь почала використовувати їх ще активніше. Позицію Техасу підтримали також 25 губернаторів-республіканців.

Ситуація з допомогою США