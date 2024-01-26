Росія скорочує експорт скрапленого нафтового газу через дефіцит танкерів на тлі санкцій, – Reuters

Контракт на два танкери, які вивозили до половини продуктів, закінчився у грудні минулого року.

Найбільша російська нафтохімічна компанія та експортер зрідженого нафтового газу "Сибур" скорочує вивіз із балтійського порту Усть-Луга через дефіцит танкерів на тлі санкцій.

"Скорочення поставок ще більше підриває російський експорт палива, який вже постраждав від пожеж і атак безпілотників, зокрема в порту", – пише Reuters.

За даними видання, експорт зрідженого газу з Усть-Луги вже знизився в січні приблизно до 50 000 метричних тонн з 67 000 тонн в середньому щомісяця минулого року.

Також зазначають, що контракт на тайм-чартер "Сибура" з фірмою для двох газовозів, Navigator Leo і Navigator Libra, закінчився в грудні 2023 року.

Ці два танкери відправляли до 40% загального експорту з Усть-Луги, де "Сибур" є єдиним постачальником на експортний термінал у порту.

"Якщо "Сибур" не знайде заміну танкерам "Навігатор-Газ", він ризикує істотно скоротити перевалку в Усть-Лузі", – повідомило одне із джерел, йдеться у матеріалі.

За даними іншого джерела, "Сибуру" буде важко знайти інші танкери льодового класу через санкції Європейського Союзу та США через війну в Україні.