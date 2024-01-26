Росія скорочує експорт скрапленого нафтового газу через дефіцит танкерів на тлі санкцій, – Reuters

Найбільша російська нафтохімічна компанія та експортер зрідженого нафтового газу "Сибур" скорочує вивіз із балтійського порту Усть-Луга через дефіцит танкерів на тлі санкцій.
"Скорочення поставок ще більше підриває російський експорт палива, який вже постраждав від пожеж і атак безпілотників, зокрема в порту", – пише Reuters.
За даними видання, експорт зрідженого газу з Усть-Луги вже знизився в січні приблизно до 50 000 метричних тонн з 67 000 тонн в середньому щомісяця минулого року.
Також зазначають, що контракт на тайм-чартер "Сибура" з фірмою для двох газовозів, Navigator Leo і Navigator Libra, закінчився в грудні 2023 року.
Ці два танкери відправляли до 40% загального експорту з Усть-Луги, де "Сибур" є єдиним постачальником на експортний термінал у порту.
"Якщо "Сибур" не знайде заміну танкерам "Навігатор-Газ", він ризикує істотно скоротити перевалку в Усть-Лузі", – повідомило одне із джерел, йдеться у матеріалі.
За даними іншого джерела, "Сибуру" буде важко знайти інші танкери льодового класу через санкції Європейського Союзу та США через війну в Україні.
- Про пожежу в порту Усть-Луги Ленінградської області РФ, де загорівся термінал газосховища "Новатек", повідомили вночі 21 січня. За інформацією росЗМІ російська ППО незадовго до пожежі в Усть-Лугах засікла два БПЛА, що летять у бік Петербурга. Під час підльоту до міста вони змінили курс і пішли у бік Кінгісепського району Ленобласті.
- У момент вибуху біля причалів перербували три великі танкери, які прибули до Усть-Луги з Бельгії, Оману та Лівії.
- Пізніше у СБУ додали, що цей термінал − один із найновіших та найважливіших у РФ. Він працює на експорт, але постачає також паливо і для російських військ. Після атаки всі танкери, які були біля терміналу, відійшли далеко в море − їхнє завантаження було зірване.
- Згодом стало відомо, що Усть-Лузький газоконденсатопереробний завод припинив всі технологічні операції. Обійшлося без постраждалих.