Французькі фермери продовжують протести попри поступки уряду, – Reuters

Французькі фермери продовжили серію загальнонаціональних протестів у суботу, стверджуючи, що урядові заходи недостатні для задоволення їхніх вимог щодо кращої оплати праці та умов життя.
Про це пише Reuters.
За даними видання, напередодні французький уряд відмовився від планів поступово скорочувати державні субсидії на сільськогосподарське дизельне паливо та оголосив про інші кроки, спрямовані на зменшення фінансового та адміністративного тиску, з яким стикаються багато фермерів.
Проте FNSEA, найбільша фермерська профспілка Франції, заявила, що продовжить свої протести. Багато фермерів залишилися на блокпостах, встановлених у суботу на автомагістралях і головних дорогах.
Демонстранти також провели мовчазний марш у місті Бове на півночі Франції, щоб віддати данину пам’яті фермерам, які загинули в останні роки, а деякі покінчили життя самогубством через стрес, пов’язаний з умовами їхньої праці.
- Фермери протестують вже другий тиждень, вимагаючи кращих умов праці та життя. Вони перекрили тракторами та вантажівками багато важливих транспортних мереж на півдні країни.
- Вчора фермери заблокували одну з головних автомагістралей Франції, що з’єднує Париж із північним містом Лілль, країнами Бенілюксу та Великою Британією, утворивши кілометрові затори. Загальнонаціональний рух протесту фермерів спричинив перші великі збої в русі транспорту навколо французької столиці.
- Під час страйку фермерів у ДТП загинули мама з донькою після того, як автомобіль врізався у блокпост протестувальників.
- Десять негайних кроків, які мають полегшити життя фермерів, пообіцяв увечері прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь після зустрічі з лідерами аграріїв, які перекрили центральні магістралі та влаштували протестні акції по всій країні.