Французькі фермери продовжують протести попри поступки уряду, – Reuters

Багато фермерів продовжили протести на блокпостах, автомагістралях та головних дорогах.

Французькі фермери продовжили серію загальнонаціональних протестів у суботу, стверджуючи, що урядові заходи недостатні для задоволення їхніх вимог щодо кращої оплати праці та умов життя.

Про це пише Reuters.

За даними видання, напередодні французький уряд відмовився від планів поступово скорочувати державні субсидії на сільськогосподарське дизельне паливо та оголосив про інші кроки, спрямовані на зменшення фінансового та адміністративного тиску, з яким стикаються багато фермерів.

Проте FNSEA, найбільша фермерська профспілка Франції, заявила, що продовжить свої протести. Багато фермерів залишилися на блокпостах, встановлених у суботу на автомагістралях і головних дорогах.

Демонстранти також провели мовчазний марш у місті Бове на півночі Франції, щоб віддати данину пам’яті фермерам, які загинули в останні роки, а деякі покінчили життя самогубством через стрес, пов’язаний з умовами їхньої праці.