Франція відреагувала на фейки Росії про загибель "десятків французьких найманців" в Україні

Міністерство Збройних сил Франції поширило заяву щодо російських фейків про начебто загибель "десятків французьких найманців" в Україні, передає "Укрінформ".

Відомство спростувало інформацію, що громадяни Франції нібито загинули під час російського влучання по будівлі у Харкові, а також інші дезінформаційні вкиди РФ.

У заяві за підписом міністра Себастьєна Лекорню, йдеться, що "компетентні служби держави виявили і відстежують скоординований маневр Росії, зокрема, проросійських новинних мереж і державних ЗМІ, таких як Sputnik News, RT і "РИА Новости", спрямований на ретрансляцію і посилення неправдивої інформації".

Після того, як росіяни поширили інформацію про "загибель найманців", дезінформаційний маневр продовжився 22 січня - тоді у російських телеграм-каналах з'явилися списки нібито французьких громадян, загиблих під час атаки.

Французьке міністерство відзначило, що деякі з цих списків вже з'являлися у 2022 році, в перші тижні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До дезінформаційної кампанії долучився також Sputnik International - він поширив інформацію про "знищення франко-італійського зенітно-ракетного комплексу SAMP-T, поставленого в Україну".

Міністерство Збройних сил Франції наголосило, що оскільки Париж посилюватиме свою військову допомогу Україні, то слід очікувати, що брудна кампанія триватиме. Тож "Франція посилює зусилля з моніторингу цих маніпуляцій".