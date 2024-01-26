Віцепрем'єрка прокоментувала повідомлення про "певний тиск" на ЄС для повернення біженців в Україну

Українська влада не має прямої позиції про те, що українські біженці за кордоном мають повертатися назад, і тому їм треба скорочувати допомогу.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в коментарі "Радіо Свобода".

Відповідаючи на запитання, чи обговорюють представники України з партнерами ЄС майбутнє українських біженців, Стефанішина відповіла, що "тривають дискусії". Водночас, видання Politico написало про "певний тиск" із боку української сторони в цьому питанні,

"Це одна з тих речей, які можуть підтвердити – звичайно, тривають дискусії. Дуже добре, що вони тривають з Україною про те, як в майбутньому розглядати питання українців, як обговорювати питання повернення українців. Це – дуже складне питання до обговорення. І тут не можна обійтися закликами. Однозначно не є прямою позицією України те, що українці мають повертатися назад і тому мають скорочуватися якась їм допомога – абсолютно ні. Це дискусія, яка триває", – сказала віцепрем’єрка.

За її словами, для української влади принципова позиція полягає в тому, що громадяни України, які перебувають у ЄЧ, "повинні мати право на тимчасовий захист".

"Навіть у разі припинення воєнних воєнних дій така можливість має залишатися. Інше питання – це фінансові виплати, оскільки йдеться про достатньо тривалий час. На жаль, війна продовжується. Вона триває майже два два роки, і, відповідно, це такий певний рубіж для держав. Тому ми маємо визначатися стосовно фінансових, соціальних гарантій, які мають громадяни в кожній країні. Але це абсолютно не радикальна комунікація, не негативна. Цей діалог триває, і так було і з початку війни", – додала Стефанішина.

Що передувало

Видання Politico з посиланням на неназваних європейських дипломатів повідомило, що Україна веде переговори з ЄС щодо встановлення нових правил, щоб сприяти поверненню більшої кількості українських біженців у 2025 році.

Видання зазначило, що, хоча Київ не надсилав офіційного запиту, дипломати ЄС розповіли, що українська сторона чинила "певний тиск" щодо посилення майбутніх правил для повернення людей. Один із дипломатів додав, що наразі це - не конкретне прохання уряду України, а спроба "дослідити ситуацію". Крім того, радник голови Офісу президента Сергій Лещенко також заявив, що для того, щоб українці поверталися на Батьківщину, їм треба припинити виплати за кордоном. Пізніше він сказав, що його слова "висмикнуті з контексту".