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Адміністрація Макрона готує відповідь фермерам. Протестувальників масово підтримують попри хаос на дорогах

Провідна французька профспілка FNSEA згрупувала вимоги, зокрема йдеться про податкові пільги на сільськогосподарське пальне. 

Адміністрація Макрона готує відповідь фермерам. Протестувальників масово підтримують попри хаос на дорогах
Фото: EPA/UPG

Уряд Еммануеля Макрона спробує вгамувати гнів французьких фермерів через падіння доходів і нові екологічні норми, намагаючись зупинити переростання демонстрацій у блокаду Парижа, пише Bloomberg.

Протести, які розпочалися на півдні Франції, поширилися протягом тижня. Фермери блокували головні дороги й своїми повільними демонстраціями ускладнювали рух. Низка профспілок закликала своїх членів перекрити основні маршрути до Парижа.

Прем’єр-міністр Габріель Атталь має оприлюднити відповідь адміністрації сьогодні пізніше.

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Очікується, що уряд оголосить про заходи для скорочення бюрократичної тяганини та компенсує зменшення субсидій на дизельне пальне для позашляхової техніки. Очікуються обіцянки прискорити надання фінансової допомоги фермерам, які постраждали від повеней або хвороб великої рогатої худоби.

Багато фермерів скаржаться на постійну зміну правил, через які багато з них опинилися на межі банкрутства. У четвер Європейський Союз розпочав так званий стратегічний діалог для вирішення розбіжностей щодо сільського господарства в усьому блоці. Але це повільний процес, і незрозуміло, що ЄС може зробити найближчим часом, щоб послабити протести.

У середу провідна французька профспілка FNSEA згрупувала скарги в низку вимог, починаючи від податкових пільг на сільськогосподарське паливо і закінчуючи відступами від правил ЄС щодо "землі під паром".

Фото: EPA/UPG

Частково проблемою для Макрона та Аттала є величезна громадська підтримка протестів фермерів – попри поширення хаосу у сфері перевезень. Газета Le Figaro провела опитування серед 1005 осіб, яке показало, що 89% французів підтримують рух.

Ультраправі партії підключаються до протестів, щоб посилити свою кампанію на виборах до Європейського парламенту в червні. 

Протести фермерів повторюють протести “жовтих жилетів” через зростання цін на пальне, які почалися в 2018 році та заважали Макрону під час першого президентського терміну. Тоді Макрон відповів протестувальникам зниженням податків і підтримкою малозабезпечених. Це обійшлося Парижу у 17 мільярдів євро. Зараз президент Франції має менше простору для маневрів, оскільки його уряд намагається впоратися з величезним борговим тягарем, накопиченим під час пандемії коронавірусу та енергетичної кризи.

  • Протести фермерів ознаменувалися трагедією: під Тулузою у блокпост мітингувальників врізалося авто, унаслідок аварії загинули 30-річна фермерка і її 12-річна донька. Трьох людей, які перебували в автомобілі, затримали. Прокуратура заявляє, що ДТП було ненавмисним.
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