Естонія не вирішує, хто з українців має йти захищати свою Батьківщину, - голова МВС Естонії

На сьогодні немає такої можливості за міжнародним правом, для цього потрібна окрема угода між країнами і принаймні рішення на урядовому рівні.

Естонія не вирішує, хто з українців, коли і чи взагалі має йти захищати Батьківщину.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс.

“Я, звичайно, не ставлю за мету як міністра внутрішніх справ чи естонської держави починати самим гнати на фронт українських чоловіків мобілізаційного віку, які тут живуть”, - додав Ляенеметс.

Він наголосив, що українці є великою опорою для економіки Естонії сьогодні, в ситуації, коли робочої сили значно скоротилося. Українці працюють, створюють сім’ю і, можливо, фінансово допомагають своїм близьким в Україні.

Втім, якщо Україна вирішить відкликати їх через мобілізацію, Естонія має поділитися з українською державою інформацією про людей, які перебувають у країні.

“Якби Україна звернулася до Естонської держави з проханням про допомогу в мобілізації українських громадян, які проживають тут, нам було б досить важко відмовити. По суті, це було б відвернення від України, яка воює і потребує допомоги у війні”, - зауважив міністр.

Водночас, додав він, на сьогодні немає такої можливості за міжнародним правом, для цього потрібна окрема угода між країнами і принаймні рішення на урядовому рівні.

“Арешти людей, які перебувають за кордоном, можуть непотрібно обтяжити український державний апарат, який і так перебуває під тиском війни. У певному сенсі українці, розкидані по Європі, також є послами своєї країни серед нашого народу, які допомагають підтримувати свою батьківщину, і це також може бути аргументом, чому їх не запрошують назад”, - пояснив голова МВС.

Лаурі Ляенеметс пообіцяв, що Естонія нікого не вижене і не працюватиме над тим, щоб біженців війни, які знайшли в ній притулок, повернути назад.

“Це суто і тільки рішення української держави, кого, коли і чи взагалі запрошувати, а тоді вже була б окрема дискусія на урядовому рівні, як у цьому питанні поводиться естонська держава і як вона може допомогти Україні”, - резюмував міністр.

Що передувало

Міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю західним ЗМІ заявив, що Україна має намір з наступного року закликати із запасу на військову службу чоловіків-українців, які перебувають за кордоном. Пізніше в Міноборони пояснили, що йдеться про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська. Ніяких обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає.

На нещодавній пресконференції президент Зеленський також заявив, що військові просили його про просили його про мобілізацію ще 450-500 000 людей. Президент сказав, що крім мобілізації, треба законодавчо врегулювати й демобілізацію.

Рашіне Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що мобілізацію треба повертати на минулий рівень. Він додав, що зараз це проблема хлопців, котрі воюють на передньому краї, яких має хтось замінювати. На запитання про те, як вплинуло звільнення обласних воєнкомів на ефективність мобілізації, Залужний зазначив, що "це були професіонали, вони знали, як це робити, а їх немає".

Про пропоновані зміни читайте в матеріалі "Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді".