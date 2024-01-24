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Україна обговорить з ЄС зміну міграційних правил для повернення біженців з-за кордону, — Politico

Понад 4 мільйони українців скористалися тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу.

Україна обговорить з ЄС зміну міграційних правил для повернення біженців з-за кордону, — Politico
Фото: EPA/UPG

Україна веде діалог із офіційними особами ЄС щодо зміни міграційних правил для повернення українських біженців з-за кордону, пише Politico з посиланням на двох дипломатів ЄС.

У виданні зазначають, що понад 4 мільйони українців скористалися директивою про тимчасовий захист у країнах Євросоюзу. Ця директива буде чинною до березня 2025 року, за умови, якщо ЄС візьме на себе зобов'язання підтримувати українських біженців доти, доки триватиме війна.

Варто зауважити, що наразі не Україна офіційно не зверталась до ЄС з проханням сприяти поверненню біженців додому. Як зазначив один з дипломатів ЄС – наразі це не є конкретним проханням від українського уряду, а швидше попередня пропозиція.

Інший дипломат ЄС заявив виданню, що в євросоюзі очікують певного тиску з боку Києва після ухвалення нового закону про мобілізацію.

За даними Politico, завтра, 25 грудня, міністри з питань міграції ЄС обговорять «альтернативні шляхи» для українців за кордоном. Якщо блок вирішить дозволити українським біженцям залишитися, поки триває війна, вони можуть доручити Європейській комісії створити нову систему. Директиву про тимчасовий захист продовжували вже двічі.

Представник Єврокомісії заявив журналістам, що «Європейський Союз готовий підтримувати Україну та всіх тих, хто тікає від російських бомб, скільки буде потрібно».

«Навіть якщо ми не знаємо, якою буде ситуація в березні 2025 року, ми повинні готуватися до різних сценаріїв у майбутньому в інтересах наших друзів в Україні та в інтересах людей, які втекли з України», додала державний секретар Бельгії з питань міграції Ніколь де Мур.

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