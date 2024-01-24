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Азербайджан заявив про вихід із ПАРЄ, не чекаючи на рішення асамблеї

Таку заяву делегація зробила перед початком засідання, на якому саме мали розглядати питання її повноважень.

Азербайджан заявив про вихід із ПАРЄ, не чекаючи на рішення асамблеї
ПАРЄ (архівне фото)
Фото: PACE

Делегація Азербайджану заявила, що припиняє взаємодію з Парламентською асамблеєю Ради Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Таку заяву делегація зробила перед початком пленарного засідання, на якому саме мали розглядати питання її повноважень.

"Делегація Азербайджану вирішує припинити взаємодію з асамблеєю та роботу в ній до подальших повідомлень", – заявив глава делегації Самад Сеїдов.

У відповідь на запитання, чи лишається Азербайджан у складі Ради Європи, Сеїдов утримався від прогнозів, хоча й не став виключати жодного варіанта.

Утім, він попередив, що після запланованого розгляду рішення про санкції проти Азербайджану у ПАРЄ будуть і подальші наслідки для організації.

  • 22 січня повідомлялося, що в ПАРЄ планують обмежити повноваження делегації Азербайджану за порушення принципів організації. Офіційною претензією до країни буде те, що на лютневі вибори президента Азербайджану не запросили спостерігачів від ПАРЄ. Крім того, Азербайджан відмовився допускати доповідачів ПАРЄ у Лачинський коридор. У ПАРЄ заявляли, що застосувати до Азербайжану санкції за російським сценарієм. 
  • До цього, починаючи з 2014 року, подібну процедуру Парламентська асамблея запроваджувала проти Росії. Процеси, які вона запустила, у підсумку призвели до глибокої кризи в РЄ та підготували тло для її швидкого виключення з організації у 2022 році.
  • Азербайджан постійно стикається з критикою з боку Ради Європи і її органів, у 2017 році проти країни ініціювали спеціальну процедуру з політичного покарання. 
  • У 2022 році в ПАРЄ вже звучали натяки щодо виключення Азербайджану з Ради Європи.
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