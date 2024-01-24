Азербайджан заявив про вихід із ПАРЄ, не чекаючи на рішення асамблеї

Таку заяву делегація зробила перед початком засідання, на якому саме мали розглядати питання її повноважень.

Делегація Азербайджану заявила, що припиняє взаємодію з Парламентською асамблеєю Ради Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Таку заяву делегація зробила перед початком пленарного засідання, на якому саме мали розглядати питання її повноважень.

"Делегація Азербайджану вирішує припинити взаємодію з асамблеєю та роботу в ній до подальших повідомлень", – заявив глава делегації Самад Сеїдов.

У відповідь на запитання, чи лишається Азербайджан у складі Ради Європи, Сеїдов утримався від прогнозів, хоча й не став виключати жодного варіанта.

Утім, він попередив, що після запланованого розгляду рішення про санкції проти Азербайджану у ПАРЄ будуть і подальші наслідки для організації.