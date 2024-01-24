Серед жертв є рятувальники. Свідки розповідають, що аварія, за відчуттями, була схожа на авіакатастрофу чи землетрус.

У столиці Монголії місті Улан-Батор вантажівка, яка перевозила 60 тонн скрапленого природного газу, сьогодні рано вранці потрапила в аварію. Цистерна врізалася в інший автомобіль та вибухнула.

Загинуло шестеро людей, зокрема три пожежники, пише BBC.

Приборкувати вогонь направили сотні рятувальників.

Щонайменше 11 людей отримали поранення, вогонь поширився на сусідні будівлі. У будинках повибивало вікна та двері, позносило балкони.

Свідки розповідають, що аварія, за відчуттями, була схожа на авіакатастрофу чи землетрус.

За словами віцепрем'єр-міністра Монголії Сейнбуяна Амарсайхана, постраждалих усередині жодної з будівель не було.

Він додав, що пожежники загинули унаслідок другого вибуху, який відкинув частину вантажівки “з великою силою”.

Монгольське національне агентство з надзвичайних ситуацій повідомило, що серед постраждалих четверо дітей.

Після летального інциденту громадськість порушила питання про те, чому вантажівці з таким небезпечним вантажем дозволили проїхати до житлового кварталу, де розташовано багато шкіл. Зазначається, якби аварія сталася у вранішні години пік чи ввечері, ситуація була б ще гіршою. Люди заявляють про погане планування міста і кажуть, що усі вантажівки − з газом чи без − мають їздити за межами столиці.

Фото: thesun.co.uk Вибух автоцистерни зі зрідженим природним газом