У столиці Монголії місті Улан-Батор вантажівка, яка перевозила 60 тонн скрапленого природного газу, сьогодні рано вранці потрапила в аварію. Цистерна врізалася в інший автомобіль та вибухнула.
Загинуло шестеро людей, зокрема три пожежники, пише BBC.
Приборкувати вогонь направили сотні рятувальників.
Щонайменше 11 людей отримали поранення, вогонь поширився на сусідні будівлі. У будинках повибивало вікна та двері, позносило балкони.
Свідки розповідають, що аварія, за відчуттями, була схожа на авіакатастрофу чи землетрус.
За словами віцепрем'єр-міністра Монголії Сейнбуяна Амарсайхана, постраждалих усередині жодної з будівель не було.
Він додав, що пожежники загинули унаслідок другого вибуху, який відкинув частину вантажівки “з великою силою”.
Монгольське національне агентство з надзвичайних ситуацій повідомило, що серед постраждалих четверо дітей.
Після летального інциденту громадськість порушила питання про те, чому вантажівці з таким небезпечним вантажем дозволили проїхати до житлового кварталу, де розташовано багато шкіл. Зазначається, якби аварія сталася у вранішні години пік чи ввечері, ситуація була б ще гіршою. Люди заявляють про погане планування міста і кажуть, що усі вантажівки − з газом чи без − мають їздити за межами столиці.
- Торік у грудні понад 40 людей загинули та десятки отримали серйозні опіки внаслідок вибуху бензовоза в центральній Ліберії. Свідки розповіли, що люди залізли у вантажівку, щоб спробувати зібрати бензин, що вилився з бака після того, як машина перекинулася в кювет майже за 130 кілометрів від столиці Монровії.