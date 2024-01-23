Після призупинення блокади до Польщі виїхало майже 5 тисяч вантажівок, - Кубраков

Імпорт польських товарів до України дорогами зріс на 30%, імпорт з країн ЄС – на 44%.

Після того, як 17 січня призупинили блокаду пунктів пропуску “Дорогуськ – Ягодин”, “Гребенне – Рава-Руська” та “Корчова – Краківець” до Польщі виїхало майже 5 тис. вантажівок.

Про це повідомив міністр Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

Зокрема, пункт пропуску “Ягодин” вже відновив свою пропускну спроможність на рівні 600 вантажівок на добу. Це більша кількість авто, ніж було до блокади.

Також зростає кількість вантажівок, що виїжджають через “Краківець” та “Рава-Руську”.

Наразі триває оцінка ефективності рішення на “Нижанковичі - Мальховіце”, де тимчасово призупинили реєстрацію в єЧергу. Зараз пункт пропуску має пропускати 150 порожніх вантажівок на добу.

Міністр також зауважив, що так званий “транспортний безвіз” допоміг вистояти Україні у перший рік повномасштабного вторгнення.

Імпорт польських товарів до України дорогами зріс на 30%, імпорт з країн ЄС – на 44%, додав Кубраков.