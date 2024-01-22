TL HUB — швидкий пошук партнерів та підрядників для співпраці

23 січня 2024 року розпочав роботу майданчик TL HUB — унікальна українська платформа, що передбачає інноваційний підхід для ведення бізнесу та пошуку партнерів. Тут зручно співпрацювати, вибирати умови взаємодії, вивчати ціни та пропозиції.

Чому саме TL HUB

Сервіс TL HUB дає можливості для підприємців розміщувати свої пропозиції, знаходити корисні контакти.

Платформа TL HUB передбачає:

анонімність компаній — вибір робиться виключно на основі пропозиції (опис із ціною);

розміщення контактів тільки діючого бізнесу, які пройшли перевірку через YouControl;

чесний рейтинг, який не можна купити.

Головна особливість TL HUB — прихована інформація про компанію, що публікує оголошення. Вона стає відкритою, коли друга сторона схвалює запит на обмін контактами.

Коментар Поставного Артема, засновника TL HUB:

«Ми розуміємо, як багато при виборі партнера означає назва та репутація компанії, але свідомо пішли на такий крок. Це дає можливість нівелювати суттєві бар’єри користувачів, мотивує підтримувати ціни актуальними та, головне, ринковими. Насамперед ми дбаємо про те, щоб наш сервіс відкривав перед користувачами нові можливості, а не спричиняв незручні ситуації».

Для яких бізнес-ніш підходить TL HUB

Платформа TL HUB охоплює ФОП і ТОВ, які здійснюють діяльність в бізнес-нішах:

сільського господарства;

будівельної сфери;

транспортної галузі;

нафтогазової промисловості;

сфери послуг та багатьох інших напрямків.

Це виключно інформаційний ресурс, який дає можливість отримати контакти партнерів чи підрядників. На платформі не можна продавати чи укладати угоди.

Пропозиції TL HUB

Сервіс TL HUB дає можливість:

моніторити ситуацію на ринку;

оперативно знаходити підрядників;

організовувати логістику в межах всієї країни.

Залежно від кількості оголошень та користувачів у профілі компанії, можна підключити тариф «Старт», «Бізнес» чи «VIP». Діють спеціальні пропозиції: пакет на 6 місяців дає знижку 15%, на рік — 25%.

Переваги сервісу TL HUB

Пошук бізнес-партнерів часто зустрічаються з проблемою неактуальних цін та ненадійності підрядників.

Платформа TL HUB допомагає вирішити такі завдання шляхом:

розміщення тільки пропозицій з ціною;

постійного оновлення даних.

Серед переваг платформи — її функціональність:

в оголошенні зазначаються номенклатура УКТЗЕД (товар), КВЕД (логістика, послуги) та теги для пошуку;

для покупця є фільтри товарів за номенклатурою;

оголошення закріплюється з геолокацією;

можна публікувати інформацію про новини компанії;

доступ до аналітичних матеріалів зберігається (наприклад, статистика цін за місяць/рік).

Користуючись TL HUB, можна швидко знайти потенційних партнерів та оптимізувати процес комунікації.

Як працює платформа TL HUB

Почати користуватися сервісом просто та зручно:

Необхідно зареєструватися. Пройти базову перевірку. Ввести код ЄДРПОУ або ІПН. Сервіс перевірить підприємця у базі YouControl.

Всі інші дані заповнюються автоматично. Далі відбудеться підтвердження актуальності даних, після чого — вхід. Можна публікувати оголошення, архівувати та зберігати чернетки. Після завершення співпраці варто поставити оцінку робіт підрядника.

Можна зайти на платформу з ПК, планшета чи смартфона. Заплановано запуск застосунків для iOS та Android.