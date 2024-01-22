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Китай купує мікросхеми майже на рекордні 40 мільярдів доларів, щоб подолати обмеження США

Імпорт обладнання, яке використовується для виробництва комп’ютерних мікросхем, у 2023 році зріс на 14% до майже 40 мільярдів доларів США.

Китай купує мікросхеми майже на рекордні 40 мільярдів доларів, щоб подолати обмеження США
Фото: EPA/UPG

У Китаї підскочив імпорт машин для виготовлення мікросхем, оскільки фірми нарощували інвестиції, намагаючись обійти зусилля США, спрямовані на стримування напівпровідникової промисловості країни.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з підрахунками видання, імпорт обладнання, яке використовується для виробництва комп’ютерних мікросхем, у 2023 році зріс на 14% до майже 40 мільярдів доларів США.

"Збільшення відбулося, незважаючи на падіння загального імпорту на 5,5% минулого року, що підкреслює важливість, яку уряд Китаю та національна промисловість мікросхем надають самодостатності", – зазначають у виданні. 

Китайські компанії, що займаються виробництвом мікросхем, швидко інвестують у нові заводи з виробництва напівпровідників, щоб спробувати розширити можливості країни та обійти експортний контроль, який вводять США та їхні союзники. 

"Ці обмеження ускладнюють китайським компаніям доступ до машин, необхідних для виробництва найпотужніших мікросхем, і сповільнюють розвиток високотехнологічного сектору Китаю, який вважається загрозою для США", – йдеться у матеріалі. 

Імпорт Китаю з Нідерландів різко зріс минулого року перед запровадженням нового експортного контролю, який ще більше обмежить можливості компаній отримувати новітнє обладнання.

У грудні імпорт літографічного обладнання з Нідерландів підскочив майже на 1000% порівняно з роком раніше до 1,1 мільярда доларів, оскільки фірми поспішили купувати напередодні початку голландських обмежень цього місяця.

  • У жовтні США попередили Китай про намір оновити експортні обмеження щодо чипів на основі штучного інтелекту. У Штатах додали, що це політичне рішення спрямоване на стабілізацію відносин між наддержавами.
  • Тоді ж Єврокомісія підготувала список критичних технологій, які ЄС хоче захистити від Китаю. Це передові напівпровідникові технології, технології штучного інтелекту, квантові технології та біотехнології.
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