ЗМІ: У київському офісі компанії Concorde Capital проводять обшуки, її керівника Мазепу затримали на кордоні з Польщею

Державне бюро розслідувань 18 січня провело обшуки в київському офісі однієї з найбільших інвестиційних компаній України Concorde Capital, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Справа стосується законності одержання прав на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park біля Київського моря, а також обвідного каналу під Києвом у Вишгородському районі.

Компанія заявила, що все це через позицію засновника і керівника Concorde Capital Ігоря мазепи щодо тиску силовиків на бізнес.

Також компанія повідомила, що обшуки начебто проводили без ухвали суду, під час них вибили двері бізнес-центру.

"Забирають усі документи, що не стосуються справи, а пов'язані з усіма напрямами бізнес-активності Ігоря Мазепи. Вилучено особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах", - ідеться в коментарі Concorde Capital.

Мазепу при цьому затримали на переході Шегині, що на українсько-польському кордоні. Компанія заявила, що він раніше часто виїжджав за кордон у робочих і волонтерських справах, а про нинішній виїзд повідомив слідчих і правоохоронні органи, оскільки мав відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі.

Компанія також повідомила, що силовики "без ухвали суду провели обшук автомобіля", а "інші слідчі дії були проведені без допуску до них адвоката, хоча останній прибув на місце події".

Крім того, обшуки тривають у приміщеннях співробітників компанії, вилучають особисті речі, гроші.

Concorde Capital уточнила, що кримінальне провадження стосується будівництва нерухомості (котеджних містечок) ще в 2013 році.

NV зазначило, що котеджне містечко преміум-класу Goodlife Park звели у 2013 році. Його площа - 40 га, серед інфраструктури - яхт-клуб, міні-готель, ресторан, дитячий парк, спортивні майданчики та фітнес-центр.

Водночас Concorde Capital вкладає кошти у відому медичну мережу "Добробут", заміський комплекс під Києвом Shelest та в інші бізнеси, зокрема, в галузі будівництва і видобутку янтарю.