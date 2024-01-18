В Києві перейменували та найменували ще 29 об’єктів

В Києві перейменували та присвоїли нові назви таким об’єктам:

Про це повідомила пресслужба Київради .

У процесі дерусифікації та з метою увіковічення українських Героїв Київрада перейменувала та найменувала 29 об’єктів.

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