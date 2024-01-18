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В Києві перейменували та найменували ще 29 об’єктів

Зокрема, в Києві з'явився сквер Дмитра “Да Вінчі” Коцюбайла.

В Києві перейменували та найменували ще 29 об’єктів
Київрада
Фото: Вікіпедія

У процесі дерусифікації та з метою увіковічення українських Героїв Київрада перейменувала та найменувала 29 об’єктів.

Про це повідомила пресслужба Київради.

В Києві перейменували та присвоїли нові назви таким об’єктам:

Печерський район:

  • вулиця Салтикова-Щедріна – вулиця Сергія Миронова;
  • скверу між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком у присвоєно ім'я Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла;
  • скверу між вулицями Бастіонна та Михайла Бойчука присвоєно ім'я Миколи Мозгового.

Шевченківський район:

  • провулок Тропініна – провулок Анатолія Кудрицького;
  • вулиця Отто Шмідта – вулиця Князя Володимира Мономаха;
  • вулиця Академіка Туполєва – вулиця Мрії;
  • частина вулиці Оранжерейної (від вулиці Юрія Іллєнка до вулиці Дорогожицької) – вулиця Праведників.

Святошинський район:

  • вулиця Григорія Онискевича – вулиця Павла Глазового;
  • вулиця Анатолія Пантелькіна – вулиця Володимира Гапоненка;
  • бульвар Кольцова – бульвар Миколи Руденка;
  • вулиця Миколи Краснова – вулиця Гетьмана Кирила Розумовського;
  • вулиця Спартаківська – вулиця Бахчисарайська;
  • вулиця Огарьова – вулиця Олександра Оксанченка;
  • вулиця Червонозаводська – вулиця Олексія Бездольного.

Дніпровський район:

  • вулиця Бажова – вулиця Сергія Набоки;
  • вулиця Плеханова – вулиця Бориса Мартоса;
  • вулиця Комбінатна – вулиця Дениса Рачінського;
  • вулиця Петра Запорожця – вулиця Чорних Запорожців.

Солом’янський район:

  • вулиця Бакуніна – вулиця Олега Афанаса;
  • провулок Металістів – провулок Оксани Вороніної;
  • вулиця Академіка Карпінського – вулиця Академіка Возіанова;
  • провулок Федосєєва – провулок Мар’яна Гаденка;
  • вулиця Сурикова – вулиця Дениса Монастирського.

Подільський район:

вулиця Верещагіна – вулицю Ворзельська.

Голосіївський район:

вулиця Сєченова – вулиця Зої Бутенко.

Деснянський район:

  • безіменній площі на розі вулиць Радунської та Милославської присвоєно назву «площа Героїв Чернігова»;
  • вулиця Тургенєва – вулиця Михайла Осадчого.

Дарницький район:

вулиця Канальна – вулиця Гліба Бабича.

Оболонський район:

вулиця Єрмака – вулиця Михайла Гориня.

  • Раніше Київрада перейменувала ще один топонім у Деснянському районі столиці - провулок Ватутінський на провулок Зазимський.
  • У липні в столиці перейменували 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами.
  • 20 червня Київська міська рада дерусифікувала ще дві вулиці столиці. Так, вулиця Драгомирова у Печерському районі тепер називається іменем Андрія Верхогляда – підполковника 72-ої бригади Чорних Запорожців, Народного героя України. Також на честь героїчного підрозділу "Карпатська Січ" перейменували вулицю Гвардійську у Голосіївському районі.
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