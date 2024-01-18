В Києві перейменували та найменували ще 29 об’єктів

У процесі дерусифікації та з метою увіковічення українських Героїв Київрада перейменувала та найменувала 29 об’єктів.
Про це повідомила пресслужба Київради.
В Києві перейменували та присвоїли нові назви таким об’єктам:
Печерський район:
- вулиця Салтикова-Щедріна – вулиця Сергія Миронова;
- скверу між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком у присвоєно ім'я Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла;
- скверу між вулицями Бастіонна та Михайла Бойчука присвоєно ім'я Миколи Мозгового.
Шевченківський район:
- провулок Тропініна – провулок Анатолія Кудрицького;
- вулиця Отто Шмідта – вулиця Князя Володимира Мономаха;
- вулиця Академіка Туполєва – вулиця Мрії;
- частина вулиці Оранжерейної (від вулиці Юрія Іллєнка до вулиці Дорогожицької) – вулиця Праведників.
Святошинський район:
- вулиця Григорія Онискевича – вулиця Павла Глазового;
- вулиця Анатолія Пантелькіна – вулиця Володимира Гапоненка;
- бульвар Кольцова – бульвар Миколи Руденка;
- вулиця Миколи Краснова – вулиця Гетьмана Кирила Розумовського;
- вулиця Спартаківська – вулиця Бахчисарайська;
- вулиця Огарьова – вулиця Олександра Оксанченка;
- вулиця Червонозаводська – вулиця Олексія Бездольного.
Дніпровський район:
- вулиця Бажова – вулиця Сергія Набоки;
- вулиця Плеханова – вулиця Бориса Мартоса;
- вулиця Комбінатна – вулиця Дениса Рачінського;
- вулиця Петра Запорожця – вулиця Чорних Запорожців.
Солом’янський район:
- вулиця Бакуніна – вулиця Олега Афанаса;
- провулок Металістів – провулок Оксани Вороніної;
- вулиця Академіка Карпінського – вулиця Академіка Возіанова;
- провулок Федосєєва – провулок Мар’яна Гаденка;
- вулиця Сурикова – вулиця Дениса Монастирського.
Подільський район:
вулиця Верещагіна – вулицю Ворзельська.
Голосіївський район:
вулиця Сєченова – вулиця Зої Бутенко.
Деснянський район:
- безіменній площі на розі вулиць Радунської та Милославської присвоєно назву «площа Героїв Чернігова»;
- вулиця Тургенєва – вулиця Михайла Осадчого.
Дарницький район:
вулиця Канальна – вулиця Гліба Бабича.
Оболонський район:
вулиця Єрмака – вулиця Михайла Гориня.
- Раніше Київрада перейменувала ще один топонім у Деснянському районі столиці - провулок Ватутінський на провулок Зазимський.
- У липні в столиці перейменували 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами.
- 20 червня Київська міська рада дерусифікувала ще дві вулиці столиці. Так, вулиця Драгомирова у Печерському районі тепер називається іменем Андрія Верхогляда – підполковника 72-ої бригади Чорних Запорожців, Народного героя України. Також на честь героїчного підрозділу "Карпатська Січ" перейменували вулицю Гвардійську у Голосіївському районі.