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Колишнім в'язням відмовляють у мобілізації. Мін'юст пропонує дозволити, - заступниця міністра юстиції

Відповідні зміни відомство передало у профільний комітет Верховної Ради.

Колишнім в'язням відмовляють у мобілізації. Мін'юст пропонує дозволити, - заступниця міністра юстиції
Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька
Фото: Пресслужба Міністерства юстиції

Ув'язнені й засуджені, що звільнилися раніше, не можуть мобілізуватися, навіть якщо звертаються до військкоматів із відповідним проханням. 

Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька заявила в етері Українського радіо, що таким людям варто дозволити захищати країну.

За словами Висоцької, є чимало охочих долучитися до ЗСУ.

"З початком повномасштабного вторгнення ми отримали від засуджених тисячі звернень про те, що вони бажають долучитись до лав Збройних сил, до відсічі агресії... Треба відмітити, що патріотичний дух в'язнів був дуже чітко визначений, і ми отримували тисячі звернень. Після цього була ціла процедура помилування деяких засуджених для того, щоб вони змогли взяти участь з відсічі збройної агресії", - розповіла заступниця глави Мін'юсту.

Вона додала, що нині законодавство не дозволяє засудженим долучитися до лав ЗСУ - їх зняли з військового обліку. Мін'юст пропонує Раді затвердити зміни до законодавства, аби зняти цю перепону.

"Ми напрацювали законодавчі зміни та подали їх до комітету. Вони дуже дискусійні, тому що армія має дещо відволікатись на таку категорію людей, як колишні засуджені або теперішні засуджені, якщо вони приєднаються. Але ми вважаємо, що це було б справедливо, по-перше. А по-друге, якщо правильно організувати цей процес, це було б дуже корисно для нас", - сказала Висоцька. 

Вона додала, що Росія використовує тривалий час і має "цілу систему їх навчання, підготовки, вербування". 

"Це ціла військова машина, яка працює. А ми зараз тільки на етапі "давайте ухвалимо закон про можливість". Тож ви розумієте різницю підготовки нашої і ворога. Тому я думаю, що нам треба поспішати в цьому питанні", - зазначила заступниця міністра.

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