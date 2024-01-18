Поліція Київщини відкрила справу щодо прихованого стеження за журналісткою

17 січня до поліції Київської області звернулася журналістка із заявою про втручання у її приватне життя.
"Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 182 ККУ "Порушення недоторканності приватного життя", за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури. Проводяться усі необхідні слідчі заходи. У ході слідства можлива додаткова кваліфікація у разі встановлення об’єктивних підстав", – зазначали у поліції.
Потерпіла вказала, що під час відпочинку її було знято на приховану камеру в орендованій кімнаті одного із заміських комплексів у Київській області, а також її автомобіль.
Зокрема на вказаному відео, яке було розповсюджене в медіа, журналістка зафільмована у неробочий час під час відпочинку у колі колег.
Поліція Київщини розпочала кримінальне провадження щодо порушення недоторканості приватного життя.
Як можна зрозуміти із повідомлення, швидше за все, мова про журналістку "Bihus.Info".
- 16 січня в інтернеті оприлюднили приховані зйомки, які свідчать, що нібито співробітники Bihus.Info вживають заборонені речовини. Денис Бігус повідомив, що всі співробітники здадуть тести на вживання наркотиків, а в команді будуть "жорсткі кадрові зміни".
- Нещодавно журналіст Деніс Бігус повідомив, що тривалий період за членами команди слідкують, оскільки розмови співрозмовників проєкту були змонтовані з епізодів, між якими місяці часу.
- СБУ заявила, що розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту Bihus.Info.
- Відкрито кримінальне провадження.
- Комітет з питань інформполітики звернеться до правоохоронців через прослуховування журналістів Bihus.info і погрози Ніколову. Депутати попросять перевірити законність підстав прослуховування та відеозйомки.