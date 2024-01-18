Поліція Київщини відкрила справу щодо прихованого стеження за журналісткою

Жінку зняли прихованою камерою під час відпочинку у заміському комплексі Київщини.

17 січня до поліції Київської області звернулася журналістка із заявою про втручання у її приватне життя.

"Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 182 ККУ "Порушення недоторканності приватного життя", за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури. Проводяться усі необхідні слідчі заходи. У ході слідства можлива додаткова кваліфікація у разі встановлення об’єктивних підстав", – зазначали у поліції.

Потерпіла вказала, що під час відпочинку її було знято на приховану камеру в орендованій кімнаті одного із заміських комплексів у Київській області, а також її автомобіль.

Зокрема на вказаному відео, яке було розповсюджене в медіа, журналістка зафільмована у неробочий час під час відпочинку у колі колег.

Поліція Київщини розпочала кримінальне провадження щодо порушення недоторканості приватного життя.

Як можна зрозуміти із повідомлення, швидше за все, мова про журналістку "Bihus.Info".