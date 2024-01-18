На Київщині частково відновили рух Гостомельським мостом

Для руху транспорту у бік Києва через Гостомельський міст відкрили одну смугу.

Рух Гостомельським мостом через річку Ірпінь у Київській області частково відновили.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Зокрема, для руху транспорту у бік Києва через Гостомельський міст було відкрито одну смугу. Транспортні засоби можуть рухатися в обидва боки лівим проїздом мосту”, - йдеться у повідомленні.

Зараз тривають роботи по відновленню іншої смуги 134-метрового мосту.

У лютому 2022 року українські захисники знищили цей мост. Завдяки цьому вдалося зупинити та повністю розбити велику колону російської бронетехніки.

Яка ситуація з відновленням зруйнованих війною мостів на Київщині