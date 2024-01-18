На Київщині частково відновили рух Гостомельським мостом

Рух Гостомельським мостом через річку Ірпінь у Київській області частково відновили.
Про це повідомляє Укрінформ.
“Зокрема, для руху транспорту у бік Києва через Гостомельський міст було відкрито одну смугу. Транспортні засоби можуть рухатися в обидва боки лівим проїздом мосту”, - йдеться у повідомленні.
Зараз тривають роботи по відновленню іншої смуги 134-метрового мосту.
У лютому 2022 року українські захисники знищили цей мост. Завдяки цьому вдалося зупинити та повністю розбити велику колону російської бронетехніки.
Яка ситуація з відновленням зруйнованих війною мостів на Київщині
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У Київській області відремонтували та ввели в експлуатацію ще два мости на автомобільних дорогах, які були пошкоджені внаслідок російської збройної агресії.
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Із залученням коштів Великобританії відбудуть шість мостів на Київщині, які були зруйновані у 2022-му через повномасштабне російське вторгнення.
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Восени 2023 року на мосту через р. Ірпінь у Стоянці Київської області відкрили всі чотири смуги для проїзду автотранспорту. Міст був зруйнований на самому початку повномасштабного вторгнення російської армії. Після звільнення Київської області звели тимчасову об’їзну дорогу.
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