Журналіст Дмитро Євчин отримав поранення під час зйомок телесюжету на півдні України

Вранці 17 січня знімальна група проєкту Крим. Реалії потрапила під артилерійський обстріл на півдні України.
Про це повідомляє Крим. Реалії (проєкт Радіо Свобода).
Журналіст Дмитро Євчин та оператор Микита Ісайко у районі Роботино Запорізької області попали під мінометний обстріл під час зйомок сюжету.
Дмитро Євчин отримав осколкове поранення в ногу.
Українські військові разом із оператором надали йому першу допомогу. Потім Євчина евакуювали до стабілізаційного пункту в сусідньому селі, а згодом перевезли до лікарні до Запоріжжя.
Лікарі повідомили, що операція завершилася успішно, але Дмитро Євчин поки перебуватиме в реанімації.
“У сучасній війні вогонь артилерії без коригування з безпілотного літального апарату майже ніколи не відкривається, тому армія Росії завдала поранення людині, у якої на бронежилеті завдано яскравого напису “PRESS”, що гарантує знаходження її власника під захистом міжнародного гуманітарного права”, – прокоментували поранення Євчина у пресслужбі 10-го армійського корпусу ЗСУ.
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