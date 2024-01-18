Журналіст Дмитро Євчин отримав поранення під час зйомок телесюжету на півдні України

Дмитро Євчин отримав осколкове поранення в ногу, операція пройшла успішно, наразі він у реанімації.

Вранці 17 січня знімальна група проєкту Крим. Реалії потрапила під артилерійський обстріл на півдні України.

Про це повідомляє Крим. Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Журналіст Дмитро Євчин та оператор Микита Ісайко у районі Роботино Запорізької області попали під мінометний обстріл під час зйомок сюжету.

Дмитро Євчин отримав осколкове поранення в ногу.

Українські військові разом із оператором надали йому першу допомогу. Потім Євчина евакуювали до стабілізаційного пункту в сусідньому селі, а згодом перевезли до лікарні до Запоріжжя.

Лікарі повідомили, що операція завершилася успішно, але Дмитро Євчин поки перебуватиме в реанімації.

“У сучасній війні вогонь артилерії без коригування з безпілотного літального апарату майже ніколи не відкривається, тому армія Росії завдала поранення людині, у якої на бронежилеті завдано яскравого напису “PRESS”, що гарантує знаходження її власника під захистом міжнародного гуманітарного права”, – прокоментували поранення Євчина у пресслужбі 10-го армійського корпусу ЗСУ.