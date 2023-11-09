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НСЖУ: Щонайменше 25 українських журналістів перебувають у російському полоні

У полоні перебувають і ті журналісти, яких окупанти затримали на ТОТ.

НСЖУ: Щонайменше 25 українських журналістів перебувають у російському полоні
Фото: ukrinform.ua

Щонайменше 25 українських журналістів перебувають у полоні в Росії.

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, передає "Укрінформ".

"Ми називаємо полоном і утримання у місцях неволі кримсько-татарських громадянських журналістів. Наприклад, утримання в неволі Владислава Єсипенка, Ірини Данилович, яких несправедливо затримала окупаційна російська влада в Криму і їх утримує в тюрмах”, - сказав Томіленко.

За словами очільника НСЖУ, в полоні перебувають і ті журналісти, яких окупанти затримали на ТОТ.

Зокрема, із останніх працівників медіа - Вікторія Рощина, із котрою зник зв'язок декілька кілька місяців тому після поїздки на ТОТ, Ірина Левченко, яка висвітлювала події у Мелітополі, Запоріжжі, журналіст "УНІАНУ" Дмитро Хилюк, якого окупанти забрали в полон під час спроби окупації Києва і Київщини (наразі він перебуває в одній з в'язниць Росії).

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Нагадаємо, ГУР повідомляло, що Україна вже повернула з російського полону близько 2600 своїх громадян, а невдовзі мають бути нові результати. Тим часом Кабмін виділив 180 мільйонів гривень на держдопомогу звільненим з російського полону. Також допомога передбачена тим, хто досі перебуває у полоні.

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