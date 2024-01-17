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Фундаментальне завдання – зберігати ініціативу, щоб була можливість ставати сильнішими, - Зеленський

Україна потребує амбітної, активної перспективи, щоб саме в нашої держави була ініціатива, а не у ворога.

Фундаментальне завдання – зберігати ініціативу, щоб була можливість ставати сильнішими, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні, 17 січня, відбулась Ставка Верховного головнокомандувача. На ній розглянули поточну ситуацію на фронті, доповідали командувачі різних напрямків. Зокрема, йшлось про протидію диверсійним групам, укріплення кордону на півночі. Під час стратегічного рівня обговорювались наші дії цього року, і не тільки оборонні.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Україна потребує амбітної, активної перспективи. Щоб саме в нашої держави була ініціатива, а не у ворога. Щоб саме від українських дій залежало завершення війни. Світ підтримує тих, хто має перспективу. І це фундаментальне завдання – зберегти ініціативу, щоб була можливість ставати сильнішими”, - наголосив президент.

Також голова держави провів підсумкову нараду після всіх зустрічей і перемовин – офіційного візиту у Швейцарію, участі у Давоському форумі. Сьогодні урядовці продовжили роботу на форумі. Зокрема, щоб залучити в Україну – в оборонний сектор – більше бізнесових, технологічних можливостей. 

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Сьогодні ж Володимир Зеленський провів окрему нараду з міністром оборони. А на нараді з правоохоронцями голова СБУ доповів щодо протидії колаборантам, щодо знищення логістики ворога. 

“Окремо – щодо ситуації із нашими журналістами. Зокрема, фактом стеження за журналістами. Служба безпеки України розпочала розслідування та з’ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий”, - наголосив президент України.

Він нагадав про удар російської авіації по Куп’янському району – дві дитини постраждали, зокрема 10-річний хлопчик, одна людина загинула від того удару. 

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