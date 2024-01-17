Міноборони подало до ДБР заяву про визнання потерпілою стороною у справах Гринкевича

Через контракти на постачання неякісних товарів Міноборони зазнало майже 1 мільярда матеріальної шкоди.

Міністерство оборони подало до Державного бюро розслідувань заяву про визнання потерпілою стороною у справі проти компаній, афільованих із підприємцем Ігорем Гринкевичем.

Як повідомили у Міноборони, відомству стало відомо від ДБР про докази постачання низькоякісних товарів в межах підписаних 23 лютого 2023 року контрактів компанії "Будівельна компанія Сітіград", "Трейд лайнс рітейл", "Будівельний альянс Монтажпроект". Це спричинило Міністерству оборони матеріальну шкоду на загальну суму понад 934 мільйонів гривень.

В межах досудового розслідування ДБР арештувало рахунки та активи цих компаній.

За повідомленням Міноборони,наприкінці 2023 року одна з компаній, "Трейд лайнс рітейл", на торгах в системі Prozorro була визнана переможцем на постачання харчів по одному з 30 контрактів для ЗСУ, але через неможливість забезпечити поставки продуктів, Міноборони розірвало контракт.

Тоді 16 січня Міноборони оголосило в Prozorro інший конкурс на укладення контракту щодо постачання харчування для ЗСУ за процедурою прямих договорів.

Що відомо про справу Гринкевича: