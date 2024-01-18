​Зрадниця із Сумщини проведе у в’язниці 6 років за здачу позицій ЗСУ

До 6 років засудили уродженку Казахстану, яка проживала на Сумщині, за передачу інформацію про місця дислокації військових формувань та блокпостів у області.
"Жительку с. Верхня Сироватка Сумського району визнано винною в поширенні інформації про розташування українських військових формувань та виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України", – пише Офіс генпрокурора.
Жінка під час повномасштабної війни розпочала співпрацю з представником держави-агресора, якому передавала детальну інформацію про розташування та переміщення українських військовослужбовців та кількість військової техніки Збройних Сил України, а також розміщення блокпостів та інших військових споруд на території м. Суми та Сумського району.
Засуджена систематично інформувала ворога про ситуацію в районі, скидаючи за допомогою одного з месенджерів відповідні повідомлення та відео.
Також жінка передавала окупантам фотознімки схематичних креслень місцевості, зроблені від руки, де, на її думку, знаходиться система ППО.
Більш того, будучи активною учасницею різноманітних груп у забороненій російській соцмережі, засуджена поширювала антиукраїнські пости, вихваляючи агресора.
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