​Зрадниця із Сумщини проведе у в’язниці 6 років за здачу позицій ЗСУ

До 6 років засудили уродженку Казахстану, яка проживала на Сумщині, за передачу інформацію про місця дислокації військових формувань та блокпостів у області.

"Жительку с. Верхня Сироватка Сумського району визнано винною в поширенні інформації про розташування українських військових формувань та виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України", – пише Офіс генпрокурора.

Жінка під час повномасштабної війни розпочала співпрацю з представником держави-агресора, якому передавала детальну інформацію про розташування та переміщення українських військовослужбовців та кількість військової техніки Збройних Сил України, а також розміщення блокпостів та інших військових споруд на території м. Суми та Сумського району.

Засуджена систематично інформувала ворога про ситуацію в районі, скидаючи за допомогою одного з месенджерів відповідні повідомлення та відео.

Фото: Офіс генпрокурора Зрадниця на Сумщині здавала ворогу дислокацію ЗСУ

Також жінка передавала окупантам фотознімки схематичних креслень місцевості, зроблені від руки, де, на її думку, знаходиться система ППО.

Більш того, будучи активною учасницею різноманітних груп у забороненій російській соцмережі, засуджена поширювала антиукраїнські пости, вихваляючи агресора.

Зрадницю затримали в серпні 2023 року. На вирок суду вона чекала під вартою.У суді вона провину не визнала.