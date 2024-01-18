Міноборони показало машини для розмінування звільнених територій

Військовслужбовці ЗСУ готуються розміновувати деокуповані території на нових машинах DOK-ING MV-4.
Про це повідомив заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.
"Набуваємо спроможностей в частині здійснення розмінування звільнених територій з використанням машин механізованого розмінування. Наразі триває підготовка особового складу підрозділів однієї з частин Командування Сил підтримки Збройних Сил України для роботи на DOK-ING MV-4", – повідомив він.
Павлюк зазначив, що машини надані партнерами і призначені для очищення грунту від усіх типів протипіхотних мін на відстані не ближче, ніж 20 км від смуги зіткнення з ворогом.
Крім того, вони мають захист від протитанкових мін.
Після завершення підготовки екіпажів, DOK-ING MV-4 будуть задіяні для виконання завдань за призначенням у складі підрозділів розмінування Міністерства оборони України.
Заступник міністра оборони додав, що машини подібного типу, а також роботизовані версії (MV-10) вже зарекомендували себе на розмінуванні деокупованих громад, зокрема на Херсонщині.
- Минулого року, за даними уряду, в Україні розмінували понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель. Цьогоріч аграріям та іншим власникам земель, які користуватимуться послугами операторів із розмінування, виплатять понад 3 млрд грн. компенсацій.
- За повідомленням Міноборони, 18 тисяч кв. км деокупованих територій України не становлять мінної загрози. Минулого року вдалося розмінувати майже 5000 кілометрів доріг.
- Регулярно допомагає розміновувати території України Японія. Вона вже надала Україні 40 автомобілів та обладнання для розмінування, а також щомісяця передає технічне обладнання, автомобільну техніку та обладнання для розмінування.