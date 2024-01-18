Міноборони показало машини для розмінування звільнених територій

Машини використовуватимуть для очищення грунту від усіх типів протипіхотних мін.

Військовслужбовці ЗСУ готуються розміновувати деокуповані території на нових машинах DOK-ING MV-4.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

"Набуваємо спроможностей в частині здійснення розмінування звільнених територій з використанням машин механізованого розмінування. Наразі триває підготовка особового складу підрозділів однієї з частин Командування Сил підтримки Збройних Сил України для роботи на DOK-ING MV-4", – повідомив він.

Павлюк зазначив, що машини надані партнерами і призначені для очищення грунту від усіх типів протипіхотних мін на відстані не ближче, ніж 20 км від смуги зіткнення з ворогом.

Крім того, вони мають захист від протитанкових мін.

Фото: Міноборони Машини для розмінування мають відповідний захист

Після завершення підготовки екіпажів, DOK-ING MV-4 будуть задіяні для виконання завдань за призначенням у складі підрозділів розмінування Міністерства оборони України.

Заступник міністра оборони додав, що машини подібного типу, а також роботизовані версії (MV-10) вже зарекомендували себе на розмінуванні деокупованих громад, зокрема на Херсонщині.