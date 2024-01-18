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Міноборони показало машини для розмінування звільнених територій

Машини використовуватимуть для очищення грунту від усіх типів протипіхотних мін.

Міноборони показало машини для розмінування звільнених територій
Машини для розмінування DOK-ING MV-4
Фото: Міноборони

Військовслужбовці ЗСУ готуються розміновувати деокуповані території на нових машинах DOK-ING MV-4.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

"Набуваємо спроможностей в частині здійснення розмінування звільнених територій з використанням машин механізованого розмінування. Наразі триває підготовка особового складу підрозділів однієї з частин Командування Сил підтримки Збройних Сил України для роботи на DOK-ING MV-4", – повідомив він.

Павлюк зазначив, що машини надані партнерами і призначені для очищення грунту від усіх типів протипіхотних мін на відстані не ближче, ніж 20 км від смуги зіткнення з ворогом. 

Крім того, вони мають захист від протитанкових мін.

Машини для розмінування мають відповідний захист
Фото: Міноборони
Машини для розмінування мають відповідний захист

Після завершення підготовки екіпажів, DOK-ING MV-4 будуть задіяні для виконання завдань за призначенням у складі підрозділів розмінування Міністерства оборони України.

Заступник міністра оборони додав, що машини подібного типу, а також роботизовані версії (MV-10) вже зарекомендували себе на розмінуванні деокупованих громад, зокрема на Херсонщині.

  • Минулого року, за даними уряду, в Україні розмінували понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель. Цьогоріч аграріям та іншим власникам земель, які користуватимуться послугами операторів із розмінування, виплатять понад 3 млрд грн. компенсацій.
  • За повідомленням Міноборони, 18 тисяч кв. км деокупованих територій України не становлять мінної загрози. Минулого року вдалося розмінувати майже 5000 кілометрів доріг.
  • Регулярно допомагає розміновувати території України Японія. Вона вже надала Україні 40 автомобілів та обладнання для розмінування, а також щомісяця передає технічне обладнання, автомобільну техніку та обладнання для розмінування.
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