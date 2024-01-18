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У Запоріжжі знешкодили банду рекетирів, яка викрадала людей

Банду організував запорізький кримінальний авторитет, який понад 20 років провів у тюрмі.

У Запоріжжі знешкодили банду рекетирів, яка викрадала людей
У Запоріжжі знешкодили банду рекетирів
Фото: СБУ

Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців Запоріжжя.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації після чого вимагали від потерпілих гроші за «мирне» врегулювання спору. У багатьох випадках одноразовий «платіж» переростав у щомісячну «данину». У разі відмови платити учасникам банди, фігуранти викрадали своїх жертв та відвозили їх до покинутої будівлі. Там злочинці жорстоко били людей та погрожували їм «повільною» смертю", - йдеться в повідомленні.

"На гарячому" затримали лідера угруповання і двох його активних учасників, коли вони "вибивали" неіснуючий борг у чоловіка. Зловмисники тримали потерпілого у напівзруйнованій будівлі на території міського парку.

Фото: СБУ

За даними слідства, банду організував запорізький кримінальний авторитет, який понад 20 років провів у тюрмі за особливо тяжкі злочини, у тому числі розбій та викрадення людей.

До складу угруповання він залучив більше 10 осіб, більшість з яких вже неодноразово відбувала покарання за нанесення тілесних ушкоджень та вимагання.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів вилучено зброю, наркотики та гроші, одержані злочинним шляхом.

Наразі організатору банди і двом його спільникам повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу:  ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини); ч. 4 ст. 187 (розбій).

Крім того вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій лідера банди за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, що на Житомирщині депутат міськради у складі злочинної організації викрадав людей та вимагав гроші.

 

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