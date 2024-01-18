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На Миколаївщині внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено склади агропідприємства

Постраждалих немає.

На Миколаївщині внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено склади агропідприємства
Ілюстративне фото
Фото: тг-канал Цаплієнка

Протягом доби силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено ворожий дрон-камікадзе “Ланцет” та вісім ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

Миколаївський район:

Вчора, 17 січня, о 09:00 артилерійські удари фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора о 10:38 обстрілів зазнав населений пункт Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Баштанський район:

Вночі, 17 січня, під час бойової роботи підрозділів протиповітряної оборони із відбиття дронової атаки, внаслідок падіння уламків збитих БпЛА, в Снігурівській громаді пошкоджено складські приміщення агропідприємства. Постраждалих немає.

Вранці 18 січня командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що вночі росіяни атакували Україну 33 "шахедами". Сили ППО збили 22. Ще кілька дронів – не досягли своїх цілей.

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