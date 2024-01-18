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​Минулої доби росіяни завдали 179 ударів по Запорізькій області

На щастя, обійсшося без постраждалих.

​Минулої доби росіяни завдали 179 ударів по Запорізькій області
Запоріжжя, обстріли (архівне фото)
Фото: Юрій Малашко

Минулої доби рашисти завдали 179 ударів по 25 містах та селах Запорізької області.

Про це повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

"128 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Приютного, Чарівного, Новоданилівки, Новоандріївки, Лугівського, Білогір'я, Кам'янського, Лобкового та інших прифронтових населених пунктів", - написав він у Telegram.

42 ворожі безпілотники атакували Гуляйполе, Гуляйпільське, Левадне, Роботине, Новодарівку, Малу Токмачку, Полтавку, Малинівку, Чарівне, Степове та П'ятихатки. Окупанти вгатили авіаснарядами по Роботиному та Новодарівці, а також здійснили 7 РСЗВ-обстрілів Новоіванівки, Роботиного та Малої Токмачки.

Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя, обійсшося без постраждалих.

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