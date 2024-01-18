Уночі росіяни атакували Україну 33 "шахедами". Сили ППО збили 22

Ще кілька дронів – не досягли своїх цілей.

У ніч на 18 січня російські окупанти атакували Україну 33-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ та Курської області РФ, а також ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині.

Про це повідомлє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Основні напрямки удару – південь та північ. Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА. Ще кілька дронів – не досягли своїх цілей", - йдеться в повідоленні.

До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ.

Протиповітряна оборона працювала у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Як повідомлялося, протягом минулої доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 128 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.