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СБУ вилучила записи камер у комплексі, де приховано знімали команду Bihus.Info

Представник СБУ порадив журналістам звернутись за копіями наступного дня.

СБУ вилучила записи камер у комплексі, де приховано знімали команду Bihus.Info
Обшук СБУ у комплексі, де приховано знімали команду Bihus.Info
Фото: Bihus.Info

Співробітники СБУ провели обшук у заміському комплексі, в якому велась незаконна зйомка членів команди Bihus.Info.

Про це повідомляє Bihus.Info.

Під час обшуку СБУ вилучила жорсткі диски з записами камер відеоспостереження. 

“Коли журналісти приїхали на місце, слідчі дії з носіями відео вже були завершені, а самі жорсткі диски і реєстратор вилучені. В коментарі представник СБУ зазначив, що не може дати можливості зробити копії, адже, за його словами, жорсткі диски ”вже вилучені і запаковані в сейф-пакет”, - йдеться у повідомленні. 

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Втім, представник СБУ порадив журналістам звернутись за копіями до СБУ наступного дня.

Уточнюється, що обшук відбувся в рамках відкритого 17 січня кримінального провадження за ст. 359 ККУ (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). 

Провадження було відкрито за фактом публікації прихованої зйомки та телефонного прослуховування членів команди Bihus.Info. Видання зазначило, що представники команди Bihus.Info не є в ньому потерпілими, і СБУ відкривала провадження за власною ініціативою. 

Водночас, представники Bihus.Info звертались до Нацполіції із заявами про відкриття кримінального провадження за іншими статтями. Поки що Нацполіція не зареєструвала своє провадження.

  • Президент Володимир Зеленський наголосив, що будь-який тиск на журналістів неприпустимий.

  • Служба безпеки України заявила, що розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту Bihus.Info. 

  • Раніше Комітет Верховної Ради з питань свободи слова повідомив, що звернеться до СБУ щодо прослуховування журналістів Bihus.info. Парламентарі також зберуться на засідання щодо інших фактів тиску на журналістів. 

  • Напередодні журналіст Деніс Бігус повідомив, що тривалий період за членами команди слідкують, оскільки розмови співрозмовників проєкту були змонтовані з епізодів, між якими місяці часу. 

  • 16 січня в інтернеті оприлюднили приховані зйомки, які свідчать, що нібито співробітники Bihus.Info вживають заборонені речовини. Денис Бігус повідомив, що всі співробітники здадуть тести на вживання наркотиків, а в команді будуть "жорсткі кадрові зміни".

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