СБУ вилучила записи камер у комплексі, де приховано знімали команду Bihus.Info

Співробітники СБУ провели обшук у заміському комплексі, в якому велась незаконна зйомка членів команди Bihus.Info.

Про це повідомляє Bihus.Info.

Під час обшуку СБУ вилучила жорсткі диски з записами камер відеоспостереження.

“Коли журналісти приїхали на місце, слідчі дії з носіями відео вже були завершені, а самі жорсткі диски і реєстратор вилучені. В коментарі представник СБУ зазначив, що не може дати можливості зробити копії, адже, за його словами, жорсткі диски ”вже вилучені і запаковані в сейф-пакет”, - йдеться у повідомленні.

Втім, представник СБУ порадив журналістам звернутись за копіями до СБУ наступного дня.

Уточнюється, що обшук відбувся в рамках відкритого 17 січня кримінального провадження за ст. 359 ККУ (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

Провадження було відкрито за фактом публікації прихованої зйомки та телефонного прослуховування членів команди Bihus.Info. Видання зазначило, що представники команди Bihus.Info не є в ньому потерпілими, і СБУ відкривала провадження за власною ініціативою.

Водночас, представники Bihus.Info звертались до Нацполіції із заявами про відкриття кримінального провадження за іншими статтями. Поки що Нацполіція не зареєструвала своє провадження.