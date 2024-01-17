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СБУ заявила, що розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту Bihus.Info

Відкрито кримінальне провадження.

СБУ заявила, що розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту Bihus.Info
Денис Бігус
Фото: Скріншот з відео

Служба безпеки України заявила, що розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту “Bihus.Info”. 

За даним фактом відкрите кримінальне провадження згідно ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

СБУ зауважує, що прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України, як демократичної держави. 

“Подібним фактам стеження слід дати правову оцінку, незалежно від того, були чи ні в матеріалах прихованої зйомки оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин. Оцінку цьому можуть дати виключно правоохоронні органи згідно своєї підслідності”, – йдеться в повідомленні.

  • Раніше Комітет Верховної Ради з питань свободи слова повідомив, що звернеться до СБУ щодо прослуховування журналістів Bihus.info. Парламентарі також зберуться на засідання щодо інших фактів тиску на журналістів. 
  • Напередодні журналіст Деніс Бігус повідомив, що тривалий період за членами команди слідкують, оскільки розмови співрозмовників проєкту були змонтовані з епізодів, між якими місяці часу. 
  • 16 січня в інтернеті оприлюднили приховані зйомки, які свідчать, що нібито співробітники Bihus.Info вживають заборонені речовини. Денис Бігус повідомив, що всі співробітники здадуть тести на вживання наркотиків, а в команді будуть "жорсткі кадрові зміни".
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