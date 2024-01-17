Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні. 

Нещодавно канцлер Олаф Шольц повідомив, що Німеччина цьогоріч поставить Україні військової допомоги на понад 7 млрд євро .

До нього увійшли:

Зокрема, у новому пакеті боєприпаси для основного бойового танка Leopard 1 та 8 бронетранспортерів.

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