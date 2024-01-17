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Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні

Зокрема, у новому пакеті боєприпаси для основного бойового танка Leopard 1 та 8 бронетранспортерів.

Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні
Фото: EPA/UPG

Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні. 

До нього увійшли: 

  • боєприпаси для основного бойового танка Leopard 1
  • 8 бронетранспортерів (БТР)
  • матеріали для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів 
  • 25 безпілотників-розвідників RQ-35 HEIDRUN
  • 50 терміналів зв’язку SatCom
  • 5 автомобілів для охорони кордону
  • 1 840 шоломів 
  • 500 LED ламп
  • 3 транспортні засоби (мікроавтобуси, всюдиходи) 
  • 8 вантажівок Zetros

Нещодавно канцлер Олаф Шольц повідомив, що Німеччина цьогоріч поставить Україні військової допомоги на понад 7 млрд євро

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