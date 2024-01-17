Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні.
До нього увійшли:
- боєприпаси для основного бойового танка Leopard 1
- 8 бронетранспортерів (БТР)
- матеріали для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів
- 25 безпілотників-розвідників RQ-35 HEIDRUN
- 50 терміналів зв’язку SatCom
- 5 автомобілів для охорони кордону
- 1 840 шоломів
- 500 LED ламп
- 3 транспортні засоби (мікроавтобуси, всюдиходи)
- 8 вантажівок Zetros
Нещодавно канцлер Олаф Шольц повідомив, що Німеччина цьогоріч поставить Україні військової допомоги на понад 7 млрд євро.