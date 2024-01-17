Ворог вдарив по Херсону. Одна людина загинула, ще одна поранена

Попередньо, одна людина загинула, ще одна – травмована.

Один із ударів прийшовся по гаражному приміщенню.

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