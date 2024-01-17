Ворог вдарив по Херсону. Одна людина загинула, ще одна поранена

Російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Один із ударів прийшовся по гаражному приміщенню.
Попередньо, одна людина загинула, ще одна – травмована.
Інформація уточнюється.
Інформація уточнюється.
Російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Один із ударів прийшовся по гаражному приміщенню.
Попередньо, одна людина загинула, ще одна – травмована.
Інформація уточнюється.