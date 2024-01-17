У Давосі гендиректор найбільшого банку США JPMorgan відрекомендувався Зеленському: “Благослови вас Бог”
У Давосі гендиректор найбільшого банку США JPMorgan відрекомендувався Зеленському: “Благослови вас Бог”
Рада прийняла закон щодо цифровізації армії. Він передбачає електронний реєстр та квиток
Рада прийняла закон щодо цифровізації армії. Він передбачає електронний реєстр та квиток
​Кокуси в Айові: друге місце має значення
​Кокуси в Айові: друге місце має значення
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Національний інтерес VS «овочева фабрика». Чи вдасться державі захистити Китаїв?
Національний інтерес VS «овочева фабрика». Чи вдасться державі захистити Китаїв?
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Тайвань. Від виборів до глобальної війни
Тайвань. Від виборів до глобальної війни
Рада готується розглянути законопроєкт щодо цифровізації армії, однак є зауваження щодо його положень (доповнено)
Рада готується розглянути законопроєкт щодо цифровізації армії, однак є зауваження щодо його положень (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог вдарив по Херсону. Одна людина загинула, ще одна поранена

Інформація уточнюється.

Ворог вдарив по Херсону. Одна людина загинула, ще одна поранена
Ілюстративне фото: російський окупант
Фото: EPA/UPG

Російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Один із ударів прийшовся по гаражному приміщенню. 

Попередньо, одна людина загинула, ще одна – травмована. 

Інформація уточнюється.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies