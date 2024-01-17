Google передасть українському уряду 5 тисяч ключів безпеки

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі компанія Google представила проєкт з безпечної державної цифровізації та підтвердила, що у 2024 році продовжуватиме підтримувати кібербезпеку уряду України та надасть 5 тисяч ключів безпеки державним службовцям.

Про це в офіційному блозі Google Україна повідомив директор з питань взаємодії з органами державної влади Олег Якимчук.

Зазначається, що ці пристрої замінюють традиційні паролі фізичною перевіркою, що значно посилює безпеку облікових записів. Цей крок допоможе захистити критичні операції та зміцнити довіру та безпеку громадян.

Крім надання ключів безпеки, Google також планує запровадити програми навчання та тренінги, щоб допомогти українським урядовцям зрозуміти, як використати весь потенціал цих пристроїв.

"За допомогою навчальних матеріалів, інструкцій та тренінгів посадовці отримують знання та навички, необхідні для захисту своїх облікових записів. Крім того, Google та український уряд співпрацюватимуть над спільними семінарами з кібербезпеки, щоб обмінюватися передовим досвідом та розробляти нові стратегії для захисту даних", - зазначив Якимчук.