Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Рада прийняла закон щодо цифровізації армії. Він передбачає електронний реєстр та квиток
Рада прийняла закон щодо цифровізації армії. Він передбачає електронний реєстр та квиток
Тайвань. Від виборів до глобальної війни
Тайвань. Від виборів до глобальної війни
Рада готується розглянути законопроєкт щодо цифровізації армії, однак є зауваження щодо його положень (доповнено)
Рада готується розглянути законопроєкт щодо цифровізації армії, однак є зауваження щодо його положень (доповнено)
​Кокуси в Айові: друге місце має значення
​Кокуси в Айові: друге місце має значення
На кордоні між Ізраїлем та Єгиптом сталася стрілянина
На кордоні між Ізраїлем та Єгиптом сталася стрілянина
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
У Давосі гендиректор найбільшого банку США JPMorgan відрекомендувався Зеленському: “Благослови вас Бог”
У Давосі гендиректор найбільшого банку США JPMorgan відрекомендувався Зеленському: “Благослови вас Бог”
Національний інтерес VS «овочева фабрика». Чи вдасться державі захистити Китаїв?
Національний інтерес VS «овочева фабрика». Чи вдасться державі захистити Китаїв?
ГоловнаСуспільствоВійна

Мешканець Кропивницького інформував ворога через соцмережі про місця дислокації ЗСУ в регіоні, – прокуратура

Йому загрожує до 8 років тюрми.

Мешканець Кропивницького інформував ворога через соцмережі про місця дислокації ЗСУ в регіоні, – прокуратура
Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

Мешканцю Кропивницького повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації щодо переміщення або розміщення Збройних Сил України.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, підозрюваний з початку повномасштабного вторгнення схвалював збройну агресію РФ проти України. Він відстежував військові обʼєкти, збирав інформацію про базування Сил оборони й розміщення авіаційної техніки на Кіровоградщині.

Згодом отримані дані чоловік розповсюджував в проросійських чатах та спільнотах з використанням низки анонімних профілів у месенджері Telegram. Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного вилучено комп’ютерну техніку та мобільний термінал з доказами протиправної діяльності.

За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Тим часом на Запоріжжі охоронця дитсадка підозрюють у коригуванні вогню ворога, йому загрожує довічне ув’язнення. Слідство встановило, що за наведенням охоронця дитсадка ворог здійснив обстріл цивільної інфраструктури Степногірська. Тоді внаслідок ворожої атаки загинув місцевий житель.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies