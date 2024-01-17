Мешканець Кропивницького інформував ворога через соцмережі про місця дислокації ЗСУ в регіоні, – прокуратура

Йому загрожує до 8 років тюрми.

Мешканцю Кропивницького повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації щодо переміщення або розміщення Збройних Сил України.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний з початку повномасштабного вторгнення схвалював збройну агресію РФ проти України. Він відстежував військові обʼєкти, збирав інформацію про базування Сил оборони й розміщення авіаційної техніки на Кіровоградщині.

Згодом отримані дані чоловік розповсюджував в проросійських чатах та спільнотах з використанням низки анонімних профілів у месенджері Telegram. Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного вилучено комп’ютерну техніку та мобільний термінал з доказами протиправної діяльності.

За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Тим часом на Запоріжжі охоронця дитсадка підозрюють у коригуванні вогню ворога, йому загрожує довічне ув’язнення. Слідство встановило, що за наведенням охоронця дитсадка ворог здійснив обстріл цивільної інфраструктури Степногірська. Тоді внаслідок ворожої атаки загинув місцевий житель.