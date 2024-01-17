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У Харкові унаслідок атаки пошкоджені 19 будинків і поранені 17 людей

Одна людина – у важкому стані. 

У Харкові унаслідок атаки пошкоджені 19 будинків і поранені 17 людей
Харків після обстрілу
Фото: Національна поліція України в Telegram

Унаслідок нічного обстрілу центру Харкова пошкоджено 19 будинікв. 17 харків'ян поранені, з них 14 госпіталізували.

Одна людина – у важкому стані. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"14 автівок розтрощено. На місці продовжують роботи усі відповідні служби. Усім, хто цього потребує, надається уся необхідна допомога", – запевнив він.

За даними поліції, ударів завдали з С-300. 

Фото: Національна поліція України в Telegram

Росіяни почали ракетні удари близько 21:40. Били по центру, де немає військової інфраструктури, а самі лише будинки, наголосив мер. Окрім того, пошкоджено лікарню.

  • До того ворог вдарив по місту 10 січня, унаслідок чого було пошкоджено політех і готель. Серед поранених – турецькі журналісти, як мешкали в готелі. Загалом постраждали понад 10 людей. За даними ОВА, росіяни били з ЗРК С-300 – ці ракети швидко долітають до міста з російської території і в людей часто немає часу сховатися в укриття до удару ракети.
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