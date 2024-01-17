У Харкові унаслідок атаки пошкоджені 19 будинків і поранені 17 людей

Одна людина – у важкому стані.

Унаслідок нічного обстрілу центру Харкова пошкоджено 19 будинікв. 17 харків'ян поранені, з них 14 госпіталізували.

Одна людина – у важкому стані. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"14 автівок розтрощено. На місці продовжують роботи усі відповідні служби. Усім, хто цього потребує, надається уся необхідна допомога", – запевнив він.

За даними поліції, ударів завдали з С-300.

Фото: Національна поліція України в Telegram

Росіяни почали ракетні удари близько 21:40. Били по центру, де немає військової інфраструктури, а самі лише будинки, наголосив мер. Окрім того, пошкоджено лікарню.