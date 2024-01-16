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Російського полковника засудили за дії, які призвели до неякісного захисту Керченського мосту

Полковник прийняв на озброєння системи, які “не дозволяли успішно вирішувати завдання боротьби з безпілотними апаратами”. 

Російського полковника засудили за дії, які призвели до неякісного захисту Керченського мосту
Фото: EPA/UPG

Російський суд засудив голову відділу морського управління Росгвардії полковника Сергія Волкова до шести років колонії загального режиму. 

Про це повідомляє російське видання Медіазона.

Зазначається, що Волкова визнали винним у перевищенні повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, у справі про постачання неякісних радіолокаторів для захисту Керченського мосту від безпілотників.

Також Волкову, який свою провину не визнав, заборонили протягом двох років обіймати державні посади. 

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При цьому обвинувачення просило призначити полковнику сім років колонії, позбавити його звання та нагород. Також Волкову просили заборонити протягом трьох років обіймати посади з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

У справі йдеться, що "Ростовський-на-Дону науково-дослідний інститут радіозв'язку" і Росгвардія уклали контракт на 395,5 млн рублів на поставки двох радіолокаційних комплексів по боротьбі з БПЛА. Вони могли використовуватися в тому числі для захисту Керченського мосту.

Як вважає слідство, Волков прийняв на озброєння системи, які “не дозволяли успішно вирішувати завдання боротьби з безпілотними апаратами”. 

Суддя під час оголошення вироку зазначив, що придбаний Волковим комплекс справний, але не підходить для захисту від безпілотників. 

Тепер комплекс будуть доопрацьовувати. Збитки оцінять, виходячи із суми, витраченої на доопрацювання.

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